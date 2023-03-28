Фармкомпания Eli Lilly передаст российский бизнес

Американская компания Eli Lilly передаст свой российский бизнес швейцарской компании Swixx Biopharma. Ранее Swixx Biopharma получила бизнес другой американской фармкомпании, Bristol-Myers Squibb (BMS)

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Американская фармкомпания Eli Lilly решила уйти из России и передать свой бизнес своему партнеру в Центральной и Восточной Европе — зарегистрированному в Швейцарии дистрибьютору Swixx Biopharma. Об этом «Коммерсанту» рассказали два бывших сотрудника подразделения Eli Lilly в России. Накануне о планах Eli Lilly передать бизнес Swixx Biopharma писал также профильный телеграм-канал «Право на здоровье» со ссылкой на источник, близкий к американской компании, и источник на рынке.

О планах Eli Lilly передать бизнес Swixx Biopharma знает также источник Vademecum на рынке. По его словам, поставки всех лекарств Eli Lilly в Россию продолжатся.

Eli Lilly — американская фармацевтическая компания. Основана в 1876 году, штаб-квартира находится в Индианаполисе, штат Индиана. Считается первой компанией, запустившей промышленное производство инсулина в 1923 году. Компания производит препараты для пациентов с сахарным диабетом, онкологическими, аутоиммунными и неврологическими заболеваниями. В России представлены более 20 препаратов Eli Lilly, которые направлены на борьбу с сахарным диабетом, раком, остеопорозом и психическими расстройствами. Среди всего спектра выпускаемых компанией лекарств — нейролептик «Зипрекса», ДНК-рекомбинантный аналог человеческого инсулина «Хумалог», препарат для лечения онкологических заболеваний «Сирамза», инсулин «Хумулин» и другие.

По словам собеседников «Коммерсанта», подготовка к процессу передачи бизнеса началась в конце февраля со смены топ-менеджмента в представительстве компании. Тогда, по данным ЕГРЮЛ, гендиректором ООО «Лилли Фарма» — российской структуры Eli Lilly — вместо Ирины Запорожец стала Екатерина Ибрагимова. Часть сотрудников «Лилли Фармы» вместе с топ-менеджером перейдут в новую структуру, которую Swixx Biopharma намерена создать для дистрибуции препаратов компании в России, говорит собеседник газеты.

В марте 2022 года Eli Lilly приостановила инвестиции в Россию и запуск новых клинических испытаний. Компания также объявила, что временно прекратит поставки не жизненно необходимых лекарств, а средства, вырученные от продажи лекарств в России, будет направлять организациям, которые оказывают помощь Украине. Компания отказалась от поставок в Россию препарата от эректильной дисфункции «Сиалис» (тадалафил), у которого в России на тот момент уже было несколько дженериков.

В мае из России ушла американская Bristol-Myers Squibb (BMS). Компания передала свой российский бизнес швейцарской компании Swixx BioPharma. BMS перевела бизнес в России на дочернюю структуру швейцарской Swixx BioPharma ООО «Свикс Хэлскеа» — своего партнера в Центральной и Восточной Европе — и остановила все спонсируемые клинические исследования.