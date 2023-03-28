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Фармкомпания Eli Lilly передаст российский бизнес

Американская фармкомпания Eli Lilly передаст российский бизнес швейцарской Swixx Biopharma
Американская компания Eli Lilly передаст свой российский бизнес швейцарской компании Swixx Biopharma. Ранее Swixx Biopharma получила бизнес другой американской фармкомпании, Bristol-Myers Squibb (BMS)
Фото: IN Dancing Light / Shutterstock
Фото: IN Dancing Light / Shutterstock

Американская фармкомпания Eli Lilly решила уйти из России и передать свой бизнес своему партнеру в Центральной и Восточной Европе — зарегистрированному в Швейцарии дистрибьютору Swixx Biopharma. Об этом «Коммерсанту» рассказали два бывших сотрудника подразделения Eli Lilly в России. Накануне о планах Eli Lilly передать бизнес Swixx Biopharma писал также профильный телеграм-канал «Право на здоровье» со ссылкой на источник, близкий к американской компании, и источник на рынке.

О планах Eli Lilly передать бизнес Swixx Biopharma знает также источник Vademecum на рынке. По его словам, поставки всех лекарств Eli Lilly в Россию продолжатся.

Eli Lilly — американская фармацевтическая компания. Основана в 1876 году, штаб-квартира находится в Индианаполисе, штат Индиана. Считается первой компанией, запустившей промышленное производство инсулина в 1923 году. Компания производит препараты для пациентов с сахарным диабетом, онкологическими, аутоиммунными и неврологическими заболеваниями.

В России представлены более 20 препаратов Eli Lilly, которые направлены на борьбу с сахарным диабетом, раком, остеопорозом и психическими расстройствами. Среди всего спектра выпускаемых компанией лекарств — нейролептик «Зипрекса», ДНК-рекомбинантный аналог человеческого инсулина «Хумалог», препарат для лечения онкологических заболеваний «Сирамза», инсулин «Хумулин» и другие.

По словам собеседников «Коммерсанта», подготовка к процессу передачи бизнеса началась в конце февраля со смены топ-менеджмента в представительстве компании. Тогда, по данным ЕГРЮЛ, гендиректором ООО «Лилли Фарма» — российской структуры Eli Lilly — вместо Ирины Запорожец стала Екатерина Ибрагимова. Часть сотрудников «Лилли Фармы» вместе с топ-менеджером перейдут в новую структуру, которую Swixx Biopharma намерена создать для дистрибуции препаратов компании в России, говорит собеседник газеты.

В марте 2022 года Eli Lilly приостановила инвестиции в Россию и запуск новых клинических испытаний. Компания также объявила, что временно прекратит поставки не жизненно необходимых лекарств, а средства, вырученные от продажи лекарств в России, будет направлять организациям, которые оказывают помощь Украине. Компания отказалась от поставок в Россию препарата от эректильной дисфункции «Сиалис» (тадалафил), у которого в России на тот момент уже было несколько дженериков.

В мае из России ушла американская Bristol-Myers Squibb (BMS). Компания передала свой российский бизнес швейцарской компании Swixx BioPharma. BMS перевела бизнес в России на дочернюю структуру швейцарской Swixx BioPharma ООО «Свикс Хэлскеа» — своего партнера в Центральной и Восточной Европе — и остановила все спонсируемые клинические исследования.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
фармбизнес лекарства инсулин
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