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«Коммерсантъ» узнал о плане властей нарастить производство лекарств

«Коммерсантъ»: Минпромторг планирует к 2030-му довести долю отечественных лекарств до 42%
Минпромторг позитивно оценивает результаты «Фармы-2020» и в новой стратегии рассчитывает к 2030 году нарастить долю российских препаратов с 35,9% до 42,6% при увеличении объема рынка с 2,2 трлн руб. до 3,7 трлн руб., пишет газета
Фото: Артем Иванов / ТАСС
Фото: Артем Иванов / ТАСС

Минпромторг в обновленной стратегии развития фармацевтической промышленности «Фарма-2030» предполагает, что к 2030 году объем российского фармрынка может достичь 3,7 трлн руб., а доля препаратов отечественного производства на нем — 42,6%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Газета пишет, что Минпромторг в целом позитивно оценивает результаты реализации «Фармы-2020». В частности, ведомство считает, что благодаря ей с 2009 по 2022 год объем производства лекарств в стране вырос на 533,3% — с 96 млрд руб. до 607,9 млрд руб., а доля произведенных в России препаратов увеличилась с 24% в 2009 году до 36% в 2022 году (также в денежном выражении).

По данным ассоциации международных фармпроизводителей, на которые ссылается Минпромторг, совокупный объем прямых инвестиций иностранных компаний в отрасль России за это время составил более 80 млрд руб.— с 2010 года более 100 иностранных производителей локализовали на территории страны более 400 международных непатентованных наименований препаратов.

Для дальнейшего развития отрасли, по мнению Минпромторга, необходимы меры по совершенствованию обращения лекарств, в том числе его госрегулирования, доступа к фармрынку, ценообразования и обеспечения сбыта продукции, а также системные меры по поддержке организации производства и экспорта.

Согласно обновленной стратегии министерства, как пишет «Коммерсантъ», объем рынка лекарств в России до 2030 года должен вырасти с 2,2 трлн руб. до 3,7 трлн руб., доля российских препаратов — с 35,9% до 42,6% (в денежном выражении), объем экспорта — с $1,26 млрд до $3,4 млрд, а доля препаратов, которые производятся в рамках полного цикла и входят в перечень стратегически важных, — с 67% до 80%.

После начала военной операции на Украине некоторые зарубежные фармкомпании прекратили работу в России или перестали поставлять в страну свою продукцию. В частности, о приостановке инвестиционной деятельности и клинических испытаний в России заявили Bayer, Pfizer, MSD и Novartis.

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В январе президент России Владимир Путин признал, что в стране выявлен дефицит отдельных лекарств, а также рост цен на них. В то же время, по его словам, рост производства фармацевтической продукции за три квартала прошлого года составил примерно 22%, а доля отечественных лекарственных препаратов на рынке — 60%.

Позже, выступая на церемонии открытия новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге, президент поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств в России. «Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональном, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в первую очередь России следует быть независимой от поставщиков, которые «создают немало трудностей». Для этого Путин предложил модернизировать оборудование, строить новые производства, улучшать подготовку специалистов, наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
лекарства Минпромторг производство стратегия развития Россия санкции
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