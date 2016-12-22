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Силуанов допустил возможность оказать помощь «Русалу» через госбанки
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Силуанов допустил возможность оказать помощь «Русалу» через госбанки
Новые санкции США, 18:00
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Силуанов допустил возможность оказать помощь «Русалу» через госбанки
Глава Минфина пообещал, что государство поможет попавшей под санкции США компании, чтобы обеспечить стабильную работу предприятий, на которых трудятся около 170 тыс. человек
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Государство окажет поддержку внесенной Минфином США в санкционный список компании «Русал», заверил министр финансов Антон Силуанов. Участие государства глава Минфина объяснил стремлением обеспечить стабильную работу предприятий, на которых работают около 170 тыс. сотрудников.

«Безусловно, окажем им поддержку: будь то краткосрочная ликвидность, будь то иные меры, которые в настоящее время прорабатываются», — сообщил Силуанов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

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По словам министра, о вхождении государства в капитал «Русала» речь сейчас не идет, как и о закупке алюминия в госрезерв. Помощь отрезанной от финансового рынка США компании может быть оказана через подконтрольные государству банки.

«В условиях, когда финансовые потоки иностранных банков перекрываются, доступ к финансовым ресурсам ограничивается, государство в лице банков может помочь временно такую ликвидность предоставить, если потребуется. У нас есть банковские институты, у нас есть Промсвязьбанк, который сейчас будет работать при правительстве», — сказал Силуанов.

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Министр не сообщил, просил ли «Русал» правительство о помощи.

9 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать меры поддержки российских компаний, попавших под действие санкций Минфина США.

«Что же касается тех наших компаний, которые попали под санкции, надо рассмотреть вопрос о том, чтобы им предоставить поддержку. Это касается металлургов, энергетического сектора, торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса. Я просил бы присутствующих, а также министров и ведомства выработать предложения, какую конкретно поддержку можно было бы компаниям оказать», — заявил глава правительства на совещании с вице-премьерами.

6 апреля Минфин США включил в своей санкционный список 14 крупных российских компаний, в том числе и «Русал», а также 24 гражданина России, среди которых оказался и хозяин «Русала», миллиардер Олег Дерипаска. 10 апреля стоимость акций «Русала» на Московской бирже опустилась до 15,04 руб., что на 56,3% ниже уровня закрытия торгов 5 апреля (34,41 руб.). 11 апреля к 17:50 мск стоимость акций «Русала» на Московской бирже составляла 21,84 руб.

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Автор: Евгений Калюков.
Теги: Антон Силуанов , Олег Дерипаска , «Русал» , антироссийские санкции
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