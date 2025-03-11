«Ожидали больших изменений»: как прошел эксперимент по курортному сбору

Доходы Кубани, Ставрополья и Алтайского края от эксперимента по взиманию курортного сбора составили за время его действия ₽5,6 млрд. Туристическая инфраструктура улучшилась, но масштаб изменений не всегда соответствовал ожиданиям

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

1 января 2025 года в России истек срок действия эксперимента по курортному сбору — налогу, который власти нескольких туристических регионов взимали с отдыхающих на восстановление и сохранение инфраструктуры курортов. Более чем за пять лет его действия три основных региона, где действовал сбор, — Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края — собрали 5,6 млрд руб. Это следует из подсчетов РБК на основе данных региональных министерств курортов и туризма. Всего с 2018 по 2024 год налог заплатили 25,7 млн человек.

Курортный сбор был экспериментальный — целью была «апробация», сможет ли он стать дополнительным источником дохода субъектов для финансирования строительства, реконструкции и благоустройства курортной инфраструктуры, а также оценка эффективности такого механизма. Уже с начала этого года на смену курортному сбору в России заработал полноценный туристический налог, который регионы могут вводить по своему усмотрению.

Как прошел эксперимент и как оценивают его результаты власти и эксперты — в материале РБК.

Как работал курортный сбор С 1 мая 2018 года курортный сбор начал действовать на Ставрополье и в Алтайском крае. На Кубани он был отложен на полтора месяца из-за проведения чемпионата мира по футболу и стартовал только 16 июля. Перечень конкретных районов, где действовал сбор, определяли местные власти: например, в Алтайском крае в этом списке была только Белокуриха. Ставка сбора начиналась от 10 руб. за сутки проживания и постепенно увеличивалась: в 2024 году в Ставропольском крае она достигла 100 руб. Изначально предполагалось, что эксперимент будет действовать до конца 2022 года, но его решено было продлить до конца 2024-го. Расширилась за это время и территория курортного сбора: например, в Краснодарском крае в 2018 году он действовал в восьми муниципалитетах, включая Сочи, Анапу и Геленджик, а в 2024 году — уже в 16. Изначально эксперимент также предлагали провести и в Крыму. Но впоследствии регион отказался от такой возможности, посчитав, что это станет дополнительной нагрузкой для туристического бизнеса. С апреля 2024 года к эксперименту присоединился Петербург. За год регион заработал на курортном сборе около 776 млн руб., а его плательщиками стали около 2,2 млн человек. Эта сумма в общих подсчетах РБК не учитывалась. Курортный сбор платили совершеннолетние отдыхающие в отелях, санаториях и других официальных средствах размещения. Сбор не входил в стоимость проживания — его взимали отдельно за каждые сутки, кроме дня заезда, ставку регионы устанавливали самостоятельно. От уплаты сбора были освобождены местные жители, все несовершеннолетние, герои России и СССР, ветераны и участники ВОВ и ряд других категорий граждан.

Больше всего курортного сбора с 2018 года заплатили отдыхающие в Краснодарском крае — сумма составила 2,8 млрд руб. Чуть меньше — 2,5 млрд руб. — собрал Ставропольский край, а Алтайский край — 280 млн руб. По итогам 2024 года общая сумма курортного сбора в трех основных регионах составила 1,5 млрд руб. Это почти в восемь раз больше, чем в первый год работы эксперимента (317 млн руб.). Но в 2018 году, когда вводился механизм, он действовал неполный год. Кроме того, в Краснодарском и Ставропольском краях выросло число муниципалитетов, участвующих в эксперименте, а все регионы увеличили ставку курортного сбора.

Что построено на деньги от курортного сбора

Когда в 2018 году вводился курортный сбор, власти обещали, что «на эти средства обновятся пляжи, парки, набережные и многое другое». Курортный сбор позволил региональным администрациям сформировать источники финансирования развития объектов туристической инфраструктуры, подвергающихся повышенной нагрузке из-за большого числа туристов, заявили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. «Эксперимент получил положительные отзывы как от региональных органов власти, так и со стороны жителей и гостей курортов», — добавили в министерстве.

В Краснодарском крае благодаря курортному сбору было создано около 150 благоустроенных территорий, оценивал итоги эксперимента в начале 2025 года врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. Он перечислял и типы этих территорий: десятки благоустроенных парков, скверов, набережных, пляжных территорий, детские и спортивные площадки.

Например, в Сочи были благоустроены территории сквера им. А.А. Бестужева-Марлинского, парка им. Фрунзе, пешеходной зоны вдоль реки Восточный Дагомыс и улицы Навагинской, а пляжи оснащены системой видеонаблюдения.

В Геленджике благоустроили общественные территории в самом городе, а также в селах и хуторах — Кабардинке, Архипо-Осиповке, Михайловском Перевале и Бетте. На набережной Геленджика отремонтировали светомузыкальный фонтан, появилась архитектурная подсветка, установлены туалетные модули.

В Анапе на курорте также установили туалетные модули, детское и спортивное оборудование, благоустроили парк «Ореховая роща», сквер 80-летия Краснодарского края в селе Супсех.

В алтайской Белокурихе на средства от сбора благоустроили гостевой маршрут курорта, укрепили левый берег реки в районе санатория «Алтайский замок» и старой радонолечебницы, благоустроена набережная, сообщали в пресс-службе управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края. Также отремонтированы пешеходные мосты, обустроены прилегающие к курортной зоне леса, пешеходная зона «Ореховая аллея» и курортный сквер с установкой детской площадки.

Власти Ставропольского края отмечали, что средства от курортного сбора помогли реализовать крупные проекты по улучшению туристической инфраструктуры городов-курортов. Среди таких проектов — обновление парков «Цветник» в Пятигорске и им. Станислава Говорухина в Железноводске, строительство летнего кинотеатра между гротом Дианы и скульптурой Орла в Железноводске, озеленение Лечебного парка и парка Победы в Ессентуках и благоустройство территорий в районе «Кольцо гора» Кисловодска.

Как оценивают эксперимент эксперты

Курортный сбор принес положительные изменения в туристической инфраструктуре, считает руководитель группы стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко: «В регионах, где сбор действовал с 2018 года, туристы отмечают улучшение состояния пляжей, появление новых объектов сервиса и повышение комфорта. Средства также направлялись на экологические проекты, что способствовало сохранению природных достопримечательностей».

Но масштаб этих изменений не всегда соответствовал ожиданиям, продолжает Германенко. «Многие туристы, особенно в популярных курортных зонах, ждали более значительных преобразований, что указывает на необходимость увеличения объемов финансирования и более эффективного распределения средств», — заключил эксперт.

Курортный сбор должен был тратиться на туристическую инфраструктуру, но это не всегда было так, потому что ее сложно отделить от общегородской, считает партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова. «Даже пляжи используются не только туристами, но и местными жителями», — указывает Смирнова. По ее словам, проекты, которые были реализованы на курортный сбор, относились в основном к проектам по благоустройству, таким образом, имели «двойное назначение». «Что, в общем-то, и понятно — на 40 млн руб. гостиницу или санаторий не построишь, а отремонтировать что-то или просто мусор убрать — вполне возможно», — рассуждает собеседница РБК. Проекты, которые реализовали за время эксперимента, Смирнова называет точечными: где-то часть набережной отремонтировали, где-то парк благоустроили. «То есть нельзя сказать, что эффект был очень заметным», — продолжает эксперт.

«Скромные результаты» эксперимента Смирнова объясняет тем, что сама сумма сбора была не очень большой и платили ее не все отдыхающие: «Туристы, размещавшиеся в частном или теневом секторе, и вовсе ничего не платили». Это ставило работающие легально гостиницы в неравное положение с апартаментами и другим туристическим жильем в частном секторе, отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФриО) Вадим Прасов. Курортный сбор, который гость оплачивал наличными отдельно от стоимости проживания, был неудобен гостям и создавал для отелей дополнительную фискальную нагрузку, продолжает он. Налог добавлял бюрократизма и увеличивал время работы с клиентом, когда в гостинице шел массовый заезд или выезд, добавила Смирнова.

В курортном сборе не хватало более прозрачной отчетности — на какие цели и на поддержание какой именно туристической инфраструктуры уходили средства от сбора, считает управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. В целом курортный сбор — это очень целесообразная инициатива, но у каждого региона должна быть своя программа, чтобы регулировать, куда будут направляться средства, считает директор по развитию бизнеса департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин.

Первое время гости относились к курортному сбору негативно, вспоминает Прасов. Некоторые туристы даже отказывались его платить. «Причем, что самое интересное, больше всего возмущались чиновники», — добавил собеседник РБК. Позже, по его словам, часть туристов привыкли и стали относиться к этому проще. Отдыхающие, которые регулярно посещают одни и те же курорты, чаще замечают изменения и относятся к сбору более лояльно, указывает Германенко. Но есть и те, кто считает сбор дополнительным финансовым бременем, особенно если они не видят явных результатов.

Чем заменили курортный сбор С 1 января 2025 года вместо курортного сбора в России начал действовать туристический налог. Регионы, как и раньше, будут сами определять целесообразность введения налога, который может быть направлен на туристическую инфраструктуру. Взимать его будут не напрямую с туриста, а с отеля за каждый занятый номер. Максимальная ставка в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах, а к 2029 году постепенно вырастет до 5%. Ставки налога могут отличаться в зависимости от категории средства размещения или сезона, но они не должны быть выше или ниже предельных величин, установленных в Налоговом кодексе. Минимальная сумма налога определена в 100 руб. в сутки.