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Более 2 тыс. отдохнувших на Ставрополье отказались платить курортный сбор
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Более 2 тыс. отдохнувших на Ставрополье отказались платить курортный сбор
Бизнес, 07:31
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Более 2 тыс. отдохнувших на Ставрополье отказались платить курортный сбор
Первые месяцы действия в России курортного сбора дали неожиданный результат: почти 3% отдыхавших на Ставрополье отказались платить дополнительно 50 руб. в день. Административные протоколы были составлены примерно в ста случаях
Посетители в Кисловодском национальном парке (Фото: Антон Подгайко / РИА Новости)

2,5 тыс. несогласных

В мае-июне курорты Ставропольского края — Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск — посетили 85 тыс. человек, сообщил РБК начальник отдела контроля собираемости курортного сбора министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Владислав Предыбайло. По его данным, курортный сбор в размере 50 руб. с человека в сутки заплатили 72,8 тыс. туристов, еще 9,7 тыс. оказались льготниками и поэтому были освобождены от уплаты сбора. Но оставшиеся 2,5 тыс. человек, или почти 3% всех отдохнувших, курортный сбор платить отказались.

Всего власти Ставропольского края за первые два месяца действия курортного сбора собрали, по информации Предыбайло, дополнительные 37,6 млн руб. Из этих цифр следует, что один турист заплатил в среднем 516 руб. и, таким образом, провел на курортах Ставрополья около десяти дней. Всего в 2018 году власти Ставрополья рассчитывают собрать с отдыхающих почти 181,6 млн руб. и направить всю эту сумму на развитие курортной инфраструктуры, указано в бюджете края.

Курортный сбор с отдыхающих собирают отели, санатории, гостевые дома и другие официальные учреждения размещения. Сбор не входит в стоимость проживания — его взимают отдельно за каждый день проживания, кроме дня заезда. Оплатить сбор турист должен до выезда из гостиницы, после его уплаты объект размещения обязан предоставить клиенту подтверждающий документ.

Что такое курортный сбор

С 1 мая 2018 года в четырех регионах — Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях — начался эксперимент по введению курортного сбора с отдыхающих. Туристы платят налог за пользование курортной инфраструктурой, поступившие средства муниципальные власти направляют на восстановление и развитие курортов.

При этом у регионов была возможность перенести срок начала эксперимента и распространить сбор лишь на отдельные курорты. В результате с 1 мая сбор был введен только на Алтае (на территории Белокурихи) и на Ставрополье (в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске). Краснодарский край отложил эксперимент из-за проведения чемпионата мира по футболу, сбор в Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и отдельных поселениях Туапсинского района начнут взимать с 16 июля. В Крыму курортный сбор будет введен не раньше 1 мая 2019 года — его отложили по просьбе местных отельеров.

Размер курортного сбора регионы устанавливают сами. Но в 2018 году он не может превышать 50 руб. в сутки с человека, в последующие годы — 100 руб. В Белокурихе до конца 2018 года туристы платят 30 руб. в сутки с человека, а с 2019 года и до окончания эксперимента в 2022-м — 50 руб. На курортах Ставропольского края ставка сбора — 50 руб. в сутки с человека. Поступившие средства зачисляются в бюджет региона.

Забыли документы

В Ставропольском крае ожидали, что отказывающихся платить курортный сбор будет меньше, признается Предыбайло. В статистику отказников попали, например, льготники, которые не смогли предоставить гостинице документы, освобождающие их от уплаты курортного сбора (по закону это должен быть оригинал документа или его нотариально заверенная копия).

От уплаты курортного сбора освобождены местные жители, все несовершеннолетние, пенсионеры, герои России и СССР, ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, студенты, лица, которые проходят лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования, и ряд других категорий граждан.

В первый месяц эксперимента таких отказников без подтверждающих льготу документов было много, рассказывает Предыбайло. Кроме того, по его словам, оплачивать сбор отказывались некоторые граждане, которые не могут быть привлечены к административной ответственности — «люди в погонах, судьи, прокуроры, депутаты». «Они могут смело не платить курортный сбор, и им за это ничего не будет», — признает представитель краевой администрации.

Сотрудники правоохранительных органов в соответствии со ст. 2.5 КоАП РФ несут не административную, а дисциплинарную ответственность, объясняет специалист Национальной юридической службы «Амулекс» Ирина Забарская. А депутаты, несмотря на законодательную возможность привлечения их к административной ответственности во внесудебном порядке, тем не менее используют «расширительное» толкование неприкосновенности, добавляет юрист.

Среди отказавшихся платить сбор, продолжает чиновник, есть небольшой процент иностранцев, которые «сбегают в надежде, что за границей их никто не достанет», и россиян, которые надеются «на авось» и думают, что их не будут привлекать к административной ответственности.

Нарзанная галерея в Кисловодске (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Наказание неизбежно

Ответственность за неуплату курортного сбора установлена законом «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», который применяется вместе с КоАП (в нем прописана процедура привлечения к административной ответственности). По закону за неуплату сбора грозит штраф от 500 до 2 тыс. руб.

Представитель гостиницы или другого оператора курортного сбора (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий предоставление гостиничных услуг) составляет уведомление об отказе оплатить курортный сбор и направляет его в региональное министерство туризма и оздоровительных курортов. Как только это ведомство получает такое уведомление, оно возбуждает дело об административном правонарушении, объясняет Предыбайло.

Инспекторы проводят расследование в отношении недобросовестного туриста и составляют протокол об административном правонарушении. Подозреваемого в нарушении извещают по почте и приглашают на процедуру составления протокола (если подозреваемый не явился, а процедура уведомления соблюдена должным образом, протокол составляется без туриста и направляется ему по почте). Когда факт правонарушения подтвердился, уполномоченное должностное лицо выносит постановление о привлечении нарушителя к административной ответственности и наложении штрафа. Копия постановления направляется должнику, у которого есть 60 дней на добровольную оплату штрафа.

С момента отказа туриста уплатить сбор до момента привлечения его к административной ответственности может пройти до двух месяцев, а после привлечения к ответственности ему дается еще два месяца на добровольную уплату штрафа, уточняет Предыбайло. Если в срок 60 дней штраф не оплачивается, документы о принудительном взыскании направляются судебному приставу по месту жительства туриста. Решение суда не нужно, поскольку в данном случае полномочиями рассматривать такие нарушения обладают административные комиссии, а не мировые судьи, уточняет Забарская. Взыскание штрафа производится по общим правилам КоАП: если в установленный законом десятидневный срок от должника не поступит соответствующая жалоба, постановление направляется для исполнения судебным приставам.

На текущий момент министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края составило уже около 100 протоколов о привлечении к ответственности за неуплату курортного сбора. Но до протоколов «доходит не всегда», говорит Предыбайло. Большинство нарушителей, по его словам, добровольно соглашаются оплатить сбор на этапе административного расследования.

При этом уплата административного штрафа не освобождает нарушителя от оплаты самого курортного сбора. Забарская отмечает, что из-за малозначительности суммы взыскивать сам сбор отдельным судебным процессом «нерентабельно и, соответственно, его никто взыскивать не будет». Льготник, предоставивший документы, освобождающие его от курортного сбора, на этапе расследования, может не платить сбор, но не освобождается от штрафа, отмечает Предыбайло.

В пресс-службе Ростуризма не прокомментировали информацию об отказах уплачивать курортный сбор на Ставрополье.

На Алтае «относятся с пониманием»

На алтайском курорте Белокуриха в мае были зафиксированы «всего лишь несколько случаев отказа оплатить курортный сбор, в июне отказы не были зафиксированы», сообщали ранее РБК в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу. Как утверждают чиновники, отдыхающие в Белокурихе «с пониманием относятся к проведению эксперимента».

Всего за два месяца эксперимента в Белокурихе собрали более 4 млн руб. курортного сбора. В мае 2018-го сбор заплатили 6 тыс. человек, количество туристов в июне в управлении не предоставили.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: курортный сбор , российские туристы , Ставропольский край , Алтайский край
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