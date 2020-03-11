Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы в Израиль

Рейсов не будет как минимум два месяца. 9 марта Израиль ввел карантин для всех приезжающих в страну иностранцев

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, говорится в сообщении, поступившем в РБК. Исключение будет сделано 12-го и 14 марта: в страну направят пустые самолеты, чтобы вернуть клиентов из Эйлата в Россию, сказал гендиректор компании Андрей Калмыков.

Накануне об отмене нескольких рейсов в Израиль сообщили «Уральские авиалинии». Компания не будет выполнять рейсы по маршрутам: Сочи — Тель-Авив — Сочи, Екатеринбург — Тель-Авив — Екатеринбург, Минеральные Воды — Тель-Авив — Минеральные Воды, Домодедово — Эйлат (Рамон) —Домодедово. В поступившем в РБК сообщении компании говорилось, что пассажиры смогут переоформить билеты на другую страну или вернуть деньги.

9 марта Тель-Авив ввел карантин для всех приезжающих в страну иностранцев: их изолируют сроком на 14 дней (режим карантина также предусмотрен для вернувшихся из-за рубежа израильтян). Такое решение премьер страны Биньямин Нетаньяху принял после роста числа заразившихся новым коронавирусом в стране. По данным SCMP на 11 марта, в Израиле 75 инфицированных.

«Аэрофлот» на следующий день объявил, что клиенты компании смогут вернуть деньги за билеты в Израиль, а также в Италию. В качестве альтернативы «Аэрофлот» предложил поменять маршрут на любой другой рейс с вылетом до конца 2020 года (однако пассажирам, возможно, в таком случае придется доплатить из-за разницы в тарифах).