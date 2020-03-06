«Аэрофлот» сократит число рейсов в Италию и Вьетнам из-за коронавируса

Фото: Михаил Фролов / «Комсомольская правда» / Global Look Press

«Аэрофлот» сократит число рейсов в города Южной Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса на фоне коронавируса, сообщается на сайте авиакомпании.

С 10 по марта практически до конца месяца сокращается количество рейсов в Италию и Южную Корею, с 11 марта — во Вьетнам.

Кроме того, пассажиры с билетами, оформленными до 6 марта по направлениям в Китай (в том числе Гонконг), Иран, Италию и Южную Корею, могут добровольно переоформить билет на любую дату не позднее 31 мая без штрафных санкций.

Ранее глава «Аэрофлота» Виталий Савельев оценил потери авиакомпании из-за эпидемии коронавируса как «большие». В феврале авиаперевозчик уже ограничил полеты в Китай. При этом российские власти разрешили только «Аэрофлоту» совершать регулярные рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.