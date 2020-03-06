Utair из-за коронавируса сократила число рейсов из Москвы в Милан

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Авиакомпания Utair объявила о временном сокращении числа рейсов между Москвой и Миланом. В сообщении компании говорится, что в период с 6 по 17 марта рейсы будут выполняться только два раза в неделю — по средам и воскресеньям. В конце марта, судя по данным системы бронирования, Utair намерена вернуться к ежедневному выполнению рейсов в Милан.

Решение о временном сокращении числа рейсов в Милан в компании объяснили заботой о безопасности пассажиров в условиях распространения в Италии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Каждый самолет компании, который сейчас прилетает во Внуково из Милана и Берлина, проходит дополнительную дезинфекцию», — заявил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы, Utair предлагает либо вылететь в другие даты, либо получить деньги назад, причем компания обещает бесплатно оформить возврат или обмен любых, даже невозвратных билетов.