СМИ узнали о предупреждении Boeing по 737 Max после крушения Lion Air

Компания Boeing намерена отправить предупреждение операторам самолетов 737 Max после авиакатастрофы с участием борта авиакомпании Lion Air в Индонезии. Об этом сообщает источник Bloomberg.
Отмечается, что предупреждение будет основано на предварительных выводах о крушении Boeing 737 Max 8 в Яванском море. В документе компания планирует сообщить, что ошибочные данные системы контроля за полетом могут привести к внезапному пикированию самолета.
Boeing 737 Max разбился 29 октября спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 находившихся на борту лайнера человек.
Как сообщал Reuters, за день до крушения пилот самолета сообщал о технической неисправности борта и посылал сигнал бедствия. По словам начальника индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, у разбившегося лайнера на протяжении последних четырех полетов был сбит прибор скорости.Самолеты Boeing 737 Max 8 эксплуатируются с 2016 года, это первое крушение лайнера подобного типа.