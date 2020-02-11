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«Газпром» поощрит топ-менеджеров акциями компании

«Газпром» до конца года разработает опционную программу, которая предполагает выделение 0,12% акций (6,64 млрд руб.) на мотивацию топ-менеджмента, сообщил зампред правления Фамил Садыгов
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Газпром» начал разработку принципиально новой долгосрочной программы мотивации топ-менеджмента и направит на нее как минимум 0,12% квазиказначейских акций компании. Об этом заявил зампред правления компании Фамил Садыгов в ходе Дня инвестора, который прошел в Нью-Йорке.

Капитализация «Газпрома» на Московской бирже 11 февраля составила 5,54 трлн руб., а 0,12% стоили 6,64 млрд руб.

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Программа рассчитана на руководство первого и второго уровня, а именно членов правления, начальников департаментов и генеральных директоров дочерних компаний газового бизнеса, указано в презентации «Газпрома». «Это те руководители, которые оказывают наибольшее влияние на капитализацию компании», — уточнил Садыгов.

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Он также напомнил, что по итогам 2019 года акции «Газпрома» выросли на 87% и компания вернула себе лидерство по капитализации на российском рынке. Это произошло на фоне обещаний менеджмента увеличить размер дивидендов с 30 до 50% от чистой прибыли по МСФО. «Мы планируем завершить эту работу [над опционной программой] до конца года. Цель программы — привязка долгосрочной мотивации руководства «Газпрома» к динамике капитализации компании», — отметил Садыгов.

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Новая опционная программа позволит «гармонизировать интересы менеджмента и акционеров», указано в презентации. Опционная программа будет привязана к выполнению ключевых показателей эффективности (KPI). В форме акций будет выплачиваться до 50% годового вознаграждения менеджмента. При этом предусмотрено ограничение по срокам продажи таких акций, что обеспечивает мотивацию руководителей на долгосрочный рост стоимости акций, считают в компании.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Газпром, KPI, акции
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