«Газпром» поощрит топ-менеджеров акциями компании
«Газпром» начал разработку принципиально новой долгосрочной программы мотивации топ-менеджмента и направит на нее как минимум 0,12% квазиказначейских акций компании. Об этом заявил зампред правления компании Фамил Садыгов в ходе Дня инвестора, который прошел в Нью-Йорке.
Капитализация «Газпрома» на Московской бирже 11 февраля составила 5,54 трлн руб., а 0,12% стоили 6,64 млрд руб.
Программа рассчитана на руководство первого и второго уровня, а именно членов правления, начальников департаментов и генеральных директоров дочерних компаний газового бизнеса, указано в презентации «Газпрома». «Это те руководители, которые оказывают наибольшее влияние на капитализацию компании», — уточнил Садыгов.