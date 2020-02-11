«Газпром» поощрит топ-менеджеров акциями компании

Он также напомнил, что по итогам 2019 года акции «Газпрома» выросли на 87% и компания вернула себе лидерство по капитализации на российском рынке. Это произошло на фоне обещаний менеджмента увеличить размер дивидендов с 30 до 50% от чистой прибыли по МСФО. «Мы планируем завершить эту работу [над опционной программой] до конца года. Цель программы — привязка долгосрочной мотивации руководства «Газпрома» к динамике капитализации компании», — отметил Садыгов.

Новая опционная программа позволит «гармонизировать интересы менеджмента и акционеров», указано в презентации. Опционная программа будет привязана к выполнению ключевых показателей эффективности (KPI). В форме акций будет выплачиваться до 50% годового вознаграждения менеджмента. При этом предусмотрено ограничение по срокам продажи таких акций, что обеспечивает мотивацию руководителей на долгосрочный рост стоимости акций, считают в компании.