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Бизнес ,  
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«Газпром» решил через три года начать направлять на дивиденды 50% прибыли
Новый проект дивидендной политики утвердило правление «Газпрома». Целевой показатель — не менее 50% от чистой прибыли — планируется достичь в 2021 году. Акции «Газпрома» на этих новостях подросли
Газпром GAZP ₽250,32 +1,2% Купить
Алексей Миллер (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Правление ПАО «Газпром» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции. Компания планирует за три года выйти на уровень выплат не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщает пресс-служба «Газпрома».

Согласно одобренному проекту, выход на целевой показатель будет поэтапным. По итогам работы в 2019 году компания планирует выплатить не менее 30%, по итогам работы в 2020 году — не менее 40%, по итогам работы в 2021 году и в последующие годы — не менее 50% от чистой прибыли.

«Новая дивидендная политика «Газпрома» — это важный шаг навстречу акционерам и инвесторам. Уверен, акции компании, обладающие серьезным потенциалом для роста, станут еще более интересным активом для финансовых вложений», — сказал председатель правления компании Алексей Миллер.

Проект новой дивидендной политики должен будет одобрить Совет директоров «Газпрома».

Акции компании «Газпром» на Московской бирже в четверг торгуются в плюсе. По данным на 15:25, цена за акцию составляла 252,5 руб. (+2,18% по сравнению с закрытием вчерашних торгов).

По итогам 2018 года, как сообщалось ранее, «Газпром» выплатит рекордные дивиденды — 383,2 млрд руб., или 27% чистой прибыли. В рублевом выражении это соответствует увеличению дивидендов более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, говорил Миллер.

Более половины из этой суммы получит государство, которому принадлежит контрольный пакет «Газпрома», — через Росимущество (38,37%) и подконтрольную ему «Росгазификацию» (0,89%), а также госхолдинг «Роснефтегаз» (10,97%). 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: дивиденды, «Газпром»
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