«Газпром» решил через три года начать направлять на дивиденды 50% прибыли

«Газпром» решил через три года начать направлять на дивиденды 50% прибыли

Новый проект дивидендной политики утвердило правление «Газпрома». Целевой показатель — не менее 50% от чистой прибыли — планируется достичь в 2021 году. Акции «Газпрома» на этих новостях подросли

Алексей Миллер (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Правление ПАО «Газпром» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции. Компания планирует за три года выйти на уровень выплат не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщает пресс-служба «Газпрома».

Согласно одобренному проекту, выход на целевой показатель будет поэтапным. По итогам работы в 2019 году компания планирует выплатить не менее 30%, по итогам работы в 2020 году — не менее 40%, по итогам работы в 2021 году и в последующие годы — не менее 50% от чистой прибыли.

«Новая дивидендная политика «Газпрома» — это важный шаг навстречу акционерам и инвесторам. Уверен, акции компании, обладающие серьезным потенциалом для роста, станут еще более интересным активом для финансовых вложений», — сказал председатель правления компании Алексей Миллер.

Проект новой дивидендной политики должен будет одобрить Совет директоров «Газпрома».

Акции компании «Газпром» на Московской бирже в четверг торгуются в плюсе. По данным на 15:25, цена за акцию составляла 252,5 руб. (+2,18% по сравнению с закрытием вчерашних торгов).