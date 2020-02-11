Зампред «Газпрома» заявил о планах выплатить более щедрые дивиденды

Зампред «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что компания может использовать нескорректированную прибыль для расчета дивидендов за 2019 год. Компания перейдет на выплату 50% чистой прибыли акционерам к 2022 году, но с поправками

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«Газпром», который планирует в 2020–2022 годы увеличить размер дивидендов с 30 до 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по итогам 2019 года может заплатить более щедрые дивиденды, чем планировалось изначально, используя для их расчета нескорректированную прибыль. Об этом заявил зампред «Газпрома» Фамил Садыгов в интервью агентству Bloomberg.

«Учитывая интересы наших акционеров, руководство «Газпрома» может принять знаковое решение», — сказал Садыгов. По его словам, в первый год перехода на новую дивидендную политику оговоренные в ней корректировки чистой прибыли «будут применяться лишь частично или вообще не будут применяться». Решение о том, учитывать ли корректировки чистой прибыли при расчете дивидендов, будет принято в апреле, уточнил Садыгов в ходе Дня инвестора в Нью-Йорке, передает корреспондент РБК.

Ранее компания сообщала, что по итогам 2019 года направит на дивиденды 30% скорректированной прибыли. Корректировка касалась бы ряда неденежных статей, а также база для дивидендов могла уменьшиться, если долговая нагрузка превысит 2,5 показателя EBITDA.

Чистая прибыль «Газпрома» по итогам 2019 года, по предварительным данным, превысила $21 млрд, сказал Садыгов. Компания оценивает чистую прибыль за 2019 год в $21,4 млрд, что на 8% ниже, чем было годом ранее ($23,3 млрд), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию компании, подготовленную ко Дню инвестора.