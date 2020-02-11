«Газпром» заявил об отсутствии планов по разделу компании

Руководство России не поддерживает идеи раздела «Газпрома» на добывающую и транспортную компании и либерализации экспорта газа. Об этом заявил главный стратег компании Кирилл Полоус

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Идеи раздела «Газпрома» на добывающую и транспортную компании и либерализации экспорта газа (трубопроводный газ в России может экспортировать только «Газпром») «не имеют поддержки руководства страны». Об этом заявил в ходе Дня инвестора начальник управления долгосрочных программ развития, главный стратег «Газпрома» Кирилл Полоус.

Топ-менеджер подчеркнул, что «сохранение существующей организационной структуры «Газпрома» — это гарантия энергобезопасности страны» (цитата по «Интерфаксу»). Сейчас монополия на экспорт трубопроводного газа принадлежит «Газпрому», а экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) с конца 2013 года могут также НОВАТЭК и «Роснефть».

О том, что правительство не рассматривает вопрос о либерализации экспорта газа, в интервью РБК говорил министр энергетики Александр Новак в декабре 2019 года. «Прямо скажем, этот вопрос (о либерализации экспорта. — РБК) пока не обсуждается в правительстве, и в проекте Энергостратегии до 2035 года это тоже не предусмотрено. Есть мягкие формулировки о том, что может быть, на более позднем этапе рассмотрим этот вопрос», — сказал тогда он.

Энергостратегия до 2035 года предусматривает допуск независимых производителей газа к экспорту по трубе «при необходимости ускорения темпов роста и расширения объемов экспорта трубопроводного газа», говорится в проекте стратегии, который был опубликован на сайте Минэнерго. Только в этом случае «будет рассматриваться вопрос о возможности поставок через единый экспортный канал газа независимых производителей», указано в документе.