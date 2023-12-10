 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Бизнес ,  
0 

В Москве вырос спрос на празднование Нового года в ресторанах

В премиальных ресторанах Москвы забронировали более половины мест на Новый год
Московские рестораны фиксируют рост интереса к бронированиям в новогоднюю ночь. В части заведений места уже почти раскуплены, а где-то забронированы наполовину — это отражает улучшение настроения потребителей, считают рестораторы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Места на новогоднюю ночь в премиальных ресторанах Москвы в этом году бронируют активнее, чем год назад, рассказали опрошенные РБК рестораторы. В начале декабря в части заведений предварительная загрузка на Новый год уже в два раза выше, чем год назад, а в некоторых места уже закончились.

У ресторанной группы Maison Dellos («Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Матрешка», «Казбек», «Шинок» и др.) предварительные продажи билетов на новогоднюю ночь на 40-50% превышают уровень прошлого года, сообщили в пресс-службе компании. В конце ноября в московских ресторанах группы было продано 70% билетов. В «Матрешке» билеты закончились еще в середине ноября, в ресторане «Шинок» осталось порядка 12% билетов. В ресторане «Турандот» билеты еще есть, так как и посадочных мест намного больше — 400. К Новому году ожидается 100% загрузка во всех ресторанах, добавили в пресс-службе Maison Dellos. Все гости — частные клиенты, добавляет представитель ресторанной группы.

В Москве загорелось здание с ресторанами «Кафе Пушкинъ» и «Турандот»
Общество

У холдинга «Рестораны Раппопорта» празднование Нового года будет проходить в трех заведениях — «Dr. Живаго», «Белуга», Erwin Pavilion. Билеты на новогоднюю ночь уже распроданы, сообщили РБК их сотрудники (в понедельник 4 декабря в ресторане Erwin оставалось еще два места).

В ресторанах White Rabbit и «Гвидон» (холдинг White Rabbit Family) забронировано около половины мест на Новый год, рассказали в начале декабря их сотрудники представившемуся клиентом корреспонденту РБК. В рыбном ресторане Peshi на Охотном ряду к началу декабря было забронировано больше половины мест на Новый год, рассказал РБК сотрудник ресторана. У расположенного в гостинице «Украина» Mercedes Bar (входит в ресторанную группу Ginza Project) на новогоднюю ночь забронирована примерно половина мест, уточнил сотрудник заведения.

Во сколько обойдется празднование Нового года в ресторане

В прошлом году некоторые рестораторы, готовясь к снижению спроса, снижали стоимость новогодних билетов. В этом году цены на новогоднюю ночь в ресторанах группы Maison Dellos среднем выросли на 10% к прошлому году, сообщили РБК в пресс-службе компании, не уточняя абсолютных цифр. На сайте «Турандот» указано, что стоимость билета на новогоднюю ночь начинается от 80 тыс. до 199 тыс. за VIP-билет.

У White Rabbit цены остались на уровне прошлого года, заверяет сотрудник ресторана: депозит на человека в гастрономическом баре начинается от 30 тыс. руб. на персону, а стоимость места в основном зале варьируется от 75 тыс. руб. до 80 тыс. руб. Празднование в «Гвидоне» обойдется чуть дешевле: от 20 тыс. руб. у бара и от 45 тыс. руб. до 65 тыс. руб. в основном зале.

В «Ресторанах Раппопорта» стоимость билетов варьируется от 40 тыс. руб. до 55 тыс. руб., указано на сайтах заведений. У Peshi входной билет стоит 45 тыс. руб. за гостя с развлекательной программой и праздничным столом, а в Mercedes Bar — от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб. с человека.

Большинство ресторанов не продает билеты на Новый год, а принимает депозит, говорит председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров и основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. Если же говорить про новогодние билеты — то цены выросли на уровне общего падения рубля к доллару, добавляет Миронов.

Спрос на детские новогодние елки в Москве вырос в три раза
Технологии и медиа
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
«Серые» схемы карго из Китая: как обманывают заказчиков
США против ОПЕК+: как изменится нефтяной рынок из-за ограничений добычи
Как повысить эффективность и мотивацию команды в период изменений
Каким будет 2024 год для экономики США — The Economist

Новогодняя ночь в ресторанах «Мясо&Рыба» была распродана еще в конце ноября, а предварительных бронирований корпоративов на декабрь на 30% больше, чем в прошлом году, рассказал РБК Миронов. В Restart Vasilchuk Brothers (Vasilchuki Chaihona № 1, фудмолл «Депо», рестораны Ruski и Birds в Москва-Сити) на последней неделе ноября на Новый год было забронировано около 30% мест, что в два раза больше, чем в прошлом году, говорит совладелец холдинга Алексей Васильчук. На Новый год ожидается 100% загрузка, добавил ресторатор.

Более активные бронирования новогодней ночи в этом году отражают настроение людей, считает Миронов. «Нам говорят: производство растет, инфляция не такая большая, как ожидали, справились с вызовами, с санкциями — это влияет на настроение людей, они хотят развлекаться», — говорит Миронов. Кроме того, на фоне проблем с выездом в Европу многие едут на Новый год и Рождество в Москву, которая готовит к праздникам новогоднюю программу.

Помимо новогодней ночи в этом году активнее бронируют рестораны на предновогодние корпоративы. Рост числа корпоративов в этом году — «индекс текущего благополучия» и показатель «хорошо отработавших предприятий», отметил Миронов. Более активное предновогоднее бронирование в этом году может быть связано с низкой базой прошлого года когда отменялись корпоративы, предполагает Васильчук: в этом году «все стало спокойнее».

Как изменился спрос на предновогодние мероприятия

В 2022 году руководители трети регионов России отменили новогодние и рождественские мероприятия на фоне специальной военной операции на Украине и частичной мобилизации, а сэкономленные деньги планировали направить мобилизованным и их семьям. Вслед за властями от проведения новогодних корпоративов для сотрудников стал отказываться и бизнес «из-за несвоевременности», писал «Коммерсантъ». Те компании, которые все же решились проводить новогодние мероприятия для сотрудников, отказались от развлекательного формата в пользу делового, сократив бюджет в среднем на 20% к предыдущему году, сообщали РБК в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).

Shaman, Тимати и тарологи вошли в топ запросов на новогодние корпоративы
Технологии и медиа
Певец Shaman (Ярослав Дронов)

В 2023 году спрос на новогодние корпоративы вновь оживился. Но стоимость организации новогодних мероприятий выросла на 20% к прошлому году, подсчитал НАОМ. Вырос спрос и на детские новогодние елки: по данным «МТС Энтертейнмент» продажи билетов вышли на допандемийный уровень. Это может быть связано со «снижением уровня беспокойства в обществе, отрицательно влиявшего на спрос в прошлом году», отмечал глава агентства InterMedia Евгений Сафронов.

Авторы
Теги
Анна Захарова
рестораны Новый год бронирование

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Shaman, Тимати и тарологи вошли в топ запросов на новогодние корпоративы
Технологии и медиа
Больше трети российских компаний нашли деньги на корпоративы в 2024 году
Бизнес
Возвращение новогодних корпоративов подогрело спрос на красную рыбу
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Экоактивисты окрасили воду главного канала Венеции в зеленый цвет Общество, 10:11
Байден перекрестился в ответ на слова Трампа о «диктатуре на один день» Политика, 10:03
Как работают биржи в новогодние праздники: календарь — 2024 Инвестиции, 10:00
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 09:53
В Южно-Китайском море военный катер Китая протаранил филиппинское судно Политика, 09:42
Биткоин растет в преддверии запуска ETF. Что будет с криптой в 2024 году Pro, 09:39
Арестович назвал три сценария для Украины в 2024 году Политика, 09:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Для российских дорог: подробно о последних моделях LADA Vesta РБК и LADA, 09:05
В Москве вырос спрос на празднование Нового года в ресторанах Бизнес, 09:00
Кредитные каникулы — 2024: как законно получить отсрочку по кредиту в РФ Инвестиции, 09:00
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 08:58
Спецборт МЧС доставил в Москву еще 100 эвакуированных из сектора Газа Политика, 08:57
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 08:35
В Приморье возобновилось движение грузовиков на погранпереходе «Полтавка» Общество, 08:31