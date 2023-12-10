В Москве вырос спрос на празднование Нового года в ресторанах

Московские рестораны фиксируют рост интереса к бронированиям в новогоднюю ночь. В части заведений места уже почти раскуплены, а где-то забронированы наполовину — это отражает улучшение настроения потребителей, считают рестораторы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Места на новогоднюю ночь в премиальных ресторанах Москвы в этом году бронируют активнее, чем год назад, рассказали опрошенные РБК рестораторы. В начале декабря в части заведений предварительная загрузка на Новый год уже в два раза выше, чем год назад, а в некоторых места уже закончились.

У ресторанной группы Maison Dellos («Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Матрешка», «Казбек», «Шинок» и др.) предварительные продажи билетов на новогоднюю ночь на 40-50% превышают уровень прошлого года, сообщили в пресс-службе компании. В конце ноября в московских ресторанах группы было продано 70% билетов. В «Матрешке» билеты закончились еще в середине ноября, в ресторане «Шинок» осталось порядка 12% билетов. В ресторане «Турандот» билеты еще есть, так как и посадочных мест намного больше — 400. К Новому году ожидается 100% загрузка во всех ресторанах, добавили в пресс-службе Maison Dellos. Все гости — частные клиенты, добавляет представитель ресторанной группы.

У холдинга «Рестораны Раппопорта» празднование Нового года будет проходить в трех заведениях — «Dr. Живаго», «Белуга», Erwin Pavilion. Билеты на новогоднюю ночь уже распроданы, сообщили РБК их сотрудники (в понедельник 4 декабря в ресторане Erwin оставалось еще два места).

В ресторанах White Rabbit и «Гвидон» (холдинг White Rabbit Family) забронировано около половины мест на Новый год, рассказали в начале декабря их сотрудники представившемуся клиентом корреспонденту РБК. В рыбном ресторане Peshi на Охотном ряду к началу декабря было забронировано больше половины мест на Новый год, рассказал РБК сотрудник ресторана. У расположенного в гостинице «Украина» Mercedes Bar (входит в ресторанную группу Ginza Project) на новогоднюю ночь забронирована примерно половина мест, уточнил сотрудник заведения.

Во сколько обойдется празднование Нового года в ресторане В прошлом году некоторые рестораторы, готовясь к снижению спроса, снижали стоимость новогодних билетов. В этом году цены на новогоднюю ночь в ресторанах группы Maison Dellos среднем выросли на 10% к прошлому году, сообщили РБК в пресс-службе компании, не уточняя абсолютных цифр. На сайте «Турандот» указано, что стоимость билета на новогоднюю ночь начинается от 80 тыс. до 199 тыс. за VIP-билет. У White Rabbit цены остались на уровне прошлого года, заверяет сотрудник ресторана: депозит на человека в гастрономическом баре начинается от 30 тыс. руб. на персону, а стоимость места в основном зале варьируется от 75 тыс. руб. до 80 тыс. руб. Празднование в «Гвидоне» обойдется чуть дешевле: от 20 тыс. руб. у бара и от 45 тыс. руб. до 65 тыс. руб. в основном зале. В «Ресторанах Раппопорта» стоимость билетов варьируется от 40 тыс. руб. до 55 тыс. руб., указано на сайтах заведений. У Peshi входной билет стоит 45 тыс. руб. за гостя с развлекательной программой и праздничным столом, а в Mercedes Bar — от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб. с человека. Большинство ресторанов не продает билеты на Новый год, а принимает депозит, говорит председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров и основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. Если же говорить про новогодние билеты — то цены выросли на уровне общего падения рубля к доллару, добавляет Миронов.

Новогодняя ночь в ресторанах «Мясо&Рыба» была распродана еще в конце ноября, а предварительных бронирований корпоративов на декабрь на 30% больше, чем в прошлом году, рассказал РБК Миронов. В Restart Vasilchuk Brothers (Vasilchuki Chaihona № 1, фудмолл «Депо», рестораны Ruski и Birds в Москва-Сити) на последней неделе ноября на Новый год было забронировано около 30% мест, что в два раза больше, чем в прошлом году, говорит совладелец холдинга Алексей Васильчук. На Новый год ожидается 100% загрузка, добавил ресторатор.

Более активные бронирования новогодней ночи в этом году отражают настроение людей, считает Миронов. «Нам говорят: производство растет, инфляция не такая большая, как ожидали, справились с вызовами, с санкциями — это влияет на настроение людей, они хотят развлекаться», — говорит Миронов. Кроме того, на фоне проблем с выездом в Европу многие едут на Новый год и Рождество в Москву, которая готовит к праздникам новогоднюю программу.

Помимо новогодней ночи в этом году активнее бронируют рестораны на предновогодние корпоративы. Рост числа корпоративов в этом году — «индекс текущего благополучия» и показатель «хорошо отработавших предприятий», отметил Миронов. Более активное предновогоднее бронирование в этом году может быть связано с низкой базой прошлого года когда отменялись корпоративы, предполагает Васильчук: в этом году «все стало спокойнее».

Как изменился спрос на предновогодние мероприятия

В 2022 году руководители трети регионов России отменили новогодние и рождественские мероприятия на фоне специальной военной операции на Украине и частичной мобилизации, а сэкономленные деньги планировали направить мобилизованным и их семьям. Вслед за властями от проведения новогодних корпоративов для сотрудников стал отказываться и бизнес «из-за несвоевременности», писал «Коммерсантъ». Те компании, которые все же решились проводить новогодние мероприятия для сотрудников, отказались от развлекательного формата в пользу делового, сократив бюджет в среднем на 20% к предыдущему году, сообщали РБК в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).

В 2023 году спрос на новогодние корпоративы вновь оживился. Но стоимость организации новогодних мероприятий выросла на 20% к прошлому году, подсчитал НАОМ. Вырос спрос и на детские новогодние елки: по данным «МТС Энтертейнмент» продажи билетов вышли на допандемийный уровень. Это может быть связано со «снижением уровня беспокойства в обществе, отрицательно влиявшего на спрос в прошлом году», отмечал глава агентства InterMedia Евгений Сафронов.