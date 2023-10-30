Спрос на детские новогодние елки в Москве вырос в три раза

Продажи билетов на новогодние елки вышли на допандемийный уровень. Эксперты связывают это со снижением уровня беспокойства в обществе, но отмечают, что из-за отсутствия иностранных туристов рост спроса не оправдывает ожиданий

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Спрос на детские новогодние мероприятия в Москве вырос в три раза и вернулся к допандемийным показателям. Это следует из данных, которые по запросу РБК предоставили в компании «МТС Энтертейнмент» (управляет билетными витринами МТС Live и Ticketland, через которые, по их собственной оценке, реализуется 60% билетов на подобные события).

Как считали «МТС Энтертейнмент» оценила продажи билетов на детские новогодние мероприятия за период с 1 августа по 25 октября с 2019 по 2023 год. Подсчеты сконцентрированы на Москве, поскольку, как отмечают в компании, в регионах сопоставимых по масштабам мероприятий с коммерческой составляющей либо нет, либо публикация афиши происходит значительно ближе к их датам.

По данным статистики, в Москве продажи билетов на новогодние елки за этот период увеличились в 3,5 раза в деньгах и в три раза в штуках по сравнению с сопоставимыми датами 2022 года. Спрос уже достиг уровня 2019 года, отмечают в «МТС Энтертейнмент»: «Учитывая динамику продаж и оставшиеся до Нового года месяцы, мы ожидаем превышения показателей 2019 года и в деньгах, и в билетах».

Доля продаж билетов на елки в октябре уже достигла 10% от всех продаж билетов в Москве в этом месяце, добавляют в «МТС Энтертейнмент». Средняя цена на новогодние елки в 2023 году составляет 2,4 тыс. руб., что на 15% больше, чем в 2022 году.

В 2019 году, как напоминают в «МТС Энтертейнмент», на старт продаж елок и новогодних детских мероприятий — период с сентября по октябрь — приходилось до 25% всех продаж билетов на такие мероприятия. «В 2020–2022 годах этот тренд сместился существенно ближе к дате мероприятия, — отмечают в компании. — Продажи октября в этот период упали до 5–7%. Исходя из текущих данных продаж, мы видим восстановление допандемийного тренда на покупку елок заранее, более чем за два месяца до мероприятия».

Какие елки пользуются наибольшим спросом Исходя из уже проданного количества билетов, в 2023 году у «МТС Энтертейнмент» лидирует «Рождественская сказка «Тайна старого зеркала» в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя (абсолютные цифры не приводятся). Далее следуют представление «Тридевятый Новый год» в Государственном Кремлевском дворце, «Конек-Горбунок» в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, «Елка телеканала «Карусель» в «Крокус Сити Холле», новогоднее представление на киностудии «Мосфильм» «Самый Новый год, не так ли?» и «Больше Меньше» в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. Елка в храме Христа Спасителя и Кремлевская елка входят в топ-5 мероприятий октября по продажам всех витрин МТС и в денежном выражении, и в количестве билетов.

Почему растет спрос на елки

В 2022 году подготовка к новогодним мероприятиям проходила на фоне осложнившейся геополитической ситуации, а предпродажи выпали на период частичной мобилизации. ВЦИОМ тогда проводил опрос, который показал, что 70% россиян не считают нужным отказываться от праздничного оформления городов и населенных пунктов, однако выступают за ограничение закупок новой иллюминации и украшений. Администрация президента даже направляла региональным властям, учреждениям культуры и госкомпаниям специальные рекомендации по проведению новогодних мероприятий, призывая сохранять их традиционный формат, но проявлять «сдержанность».

Значительное увеличение спроса на детские мероприятия в 2023 году глава агентства InterMedia Евгений Сафронов связывает как с общим восстановлением индустрии, так и со «снижением беспокойства в обществе, отрицательно влиявшего на спрос в прошлом году».

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный подтверждает «хоть и небольшой, но рост» продаж билетов на новогодние представления в 2023 году. «Мы напрямую зависим от финансовой ситуации в стране, и каждый раз, когда что-то дорожает — доллар, бензин и так далее, — это сказывается на посещаемости культурных учреждений», — отмечает Запашный. Влияет на посещаемость цирка и отсутствие туристического потока: «Мы констатируем отсутствие европейского зрителя, очень нестабильна ситуация с восточным зрителем. Поэтому, как только восстановится туристический поток, заполняемость наших залов прибавит 15–30%».

Татьяна Гаврилова, продюсер проекта «Самый Новый год, не так ли?», который пройдет на базе «Мосфильма», связывает высокий спрос на мероприятие «с восстановлением горизонта планирования зрителя», а также с «надежной репутацией проекта». «В последние годы sold out (момент, когда на определенное мероприятие распроданы все билеты. — РБК) наступает в середине декабря», — уточняет Гаврилова.

Особенно сильно — вдвое-втрое — вырос спрос на семейные детские праздники в ивент-отрасли, утверждает руководитель ивент-агентства «Разгуляй» Оксана Леонтьева. «Простые часовые программы «Дед Мороз и Снегурочка» в помещениях выросли в цене до 20–40 тыс. руб., а в новогоднюю ночь — до 70–90 тыс. руб.: это втрое больше, чем в прошлом году, — констатирует Леонтьева. — Более сложные спектакли стоят на 20–30% дороже, причем большая часть дат уже занята».

Однако в части предложения, по словам Евгения Сафронова, ощущается «заметный дефицит творческих кадров»: «Подготовка профессиональных артистов — вопрос небыстрый, а пандемия и последующие события объективно мешали совершенствованию мастерства. Сейчас, в условиях резко выросшего спроса, наблюдается приток в детский сегмент новой крови, которая большей частью еще не достигла соответствующего уровня профессионализма».