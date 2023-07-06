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В Москве загорелось здание с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот»

В Москве загорелось здание с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот» на Тверском бульваре

В Москве загорелось здание с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот»
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В Москве загорелось здание с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот» на Тверском бульваре, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение на крыше трехэтажного административного здания. Принятыми мерами открытое горение на кровле ликвидировано. Пожарные проверяют помещения», — говорится в сообщении.

На бульваре по четной стороне перекрыли движение из-за работы техники, указали в МЧС.

В «Пушкине» находились более сотни человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заведение. РЕН ТВ уточняет, что горит кровля, расположенная над «Турандотом», в момент возгорания там праздновали свадьбу, гостей эвакуировали. Mash пишет, что пожару присвоили повышенный ранг, внутри здания слышны взрывы. Канал отмечает, что это могут быть газовые баллоны на кухне. По данным SHOT, площадь пожара составила 100 кв. м.

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