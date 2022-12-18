Дорогие рестораны Москвы сообщили о почти 100% брони в новогоднюю ночь

В этом году жители Москвы активнее, чем в прошлом году, бронируют столики на новогоднюю ночь в ресторанах. Места в некоторых премиальных заведениях уже заканчиваются, но есть и те, у кого спрос падает, и они вынуждены снижать цены

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бронирования в ресторанах на новогоднюю ночь в этом году идут активнее, чем в прошлом, рассказал РБК основатель холдинга «Рестораны Раппопорта» Александр Раппопорт, не уточняя конкретной динамики.

По состоянию на середину декабря столики на новогоднюю ночь в части премиальных ресторанов Москвы оказались уже полностью забронированы, в других загрузка составляет около 70–90%, приводят данные основательница агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменева (сопровождает более 40 ресторанов в Москве, в том числе заведения холдингов «Рестораны Раппопорта», 2Maison Dellos, Novikov Group, Ginza Project), а также сами рестораторы.

При этом в конце декабря 2021 года в столице уже не действовали строгие ковидные ограничения на работу общепита: заведения должны были соблюдать только профилактические требования Роспотребнадзора — проверять температуру у сотрудников и посетителей, расставлять столы не ближе 1,5 м друг от друга и соблюдать масочный режим.

У Раппопорта на Новый год будут работать три ресторана: из них два — «Dr. Живаго» и Beluga — были забронированы практически на 100% еще в начале декабря. В Pavillion на Патриарших прудах, где празднование Нового года пройдет впервые, еще осталось около 30% свободных мест, отмечает Раппопорт.

Совладелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers (Vasilchuki Chaihona № 1, фудмолл «Депо», рестораны Ruski и Birds в Москва-Сити) Алексей Васильчук сообщил РБК, что в его ресторанах, которые будут работать в Новый год, забронировано уже почти 80% столиков. В Ruski «места почти распроданы», а загрузка Birds составляет 90%, рассказали сотрудники заведений.

В других премиальных ресторанах Москва-Сити, например в Sixty, на Новый год уже распродано 80% мест, а караоке-бар City Voice забронирован на 65–70%.

Расположенный на верхнем этаже гостиницы «Украина» Mercedes Bar (входит в ресторанную группу Ginza Project) на Новый год забронирован практически на 100%, осталось несколько столиков либо места за баром, сказали РБК в ресторане. На Патриарших прудах в заведениях Patriki и Ava (входят в компанию Pinskiy & Co. Антона Пинского, партнера Аркадия Новикова) забронировано пока 30–40% столов, говорят их сотрудники.

Ресторан Twins Garden, отмеченный двумя звездами гида Michelin, на Новый год забронирован практически на 100%, сообщили РБК его сотрудники.

Другая ситуация у ресторанного холдинга White Rabbit Family. В новогоднюю ночь у него будут работать три ресторана — «Сахалин», White Rabbit и «Гвидон». Но на данный момент заведения забронированы всего на 70%, говорит основатель холдинга Борис Зарьков.

В ресторане Artest (входит ресторанную группу Аркадия Новикова Novikov Group, отмечен двумя звездами гида Michelin в 2022 году) на 31 декабря забронировано только 30% мест, сообщил РБК сотрудник заведения. В ресторане Savva, который тоже входит в Novikov Group и был отмечен одной звездой Michelin, на Новый год уже забронировано 80% мест.

Что происходит с ценами

Рестораны, которые заметно подняли цены, недосчитались посетителей, а заведения, где изменения стоимости были незначительными, полностью забронированы на Новый год, утверждает председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

Некоторые дорогие рестораны в этом году снизили цены билетов на новогодние программы, утверждает Тюменева из «Аппетитного маркетинга». Так, холдинг «Рестораны Раппопорта», по ее словам, в этом году снизил цену на новогоднюю программу на 10 тыс. руб.

В White Rabbit Family готовятся к тому, что спрос на празднование Нового года в заведениях холдинга будет хуже, чем в прошлом году, поэтому снизили цену билетов на новогоднюю программу на 20%, говорит Зарьков. Текущая стоимость билета в ресторан White Rabbit на Новый год — от 25 тыс. руб. за место в гастрономическом баре и до 70 тыс. руб. — у сцены (входит праздничная программа, депозит на основное меню и сервис), указано на сайте заведения.