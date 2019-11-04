Банки посчитали завышенными ожидания Saudi Aramco от IPO

В письме инвесторам банки посчитали, что капитализация компании может быть ниже $1,5 трлн

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Банки, участвующие в подготовке к IPO саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, считают, что ее капитализация после первичного размещения акций может составить меньше $1,5 трлн. Как сообщает агентство Bloomberg, такие оценки содержатся в исследовании, которое направлено потенциальным инвесторам.

При этом отмечается огромный разрыв в ожиданиях. Так, например, Bank of America считает, что при наихудшем сценарии капитализация может составить $1,22 трлн, а при наилучшем — $2,27 трлн. В прогнозах Goldman Sachs цифры колеблются от $1,6 трлн до $2,3 трлн. Банк при этом предположил, что в 2020-2023 годах средняя стоимость барреля нефти составит около $60.

Как отмечает Bloomberg, средние оценки банков в целом ниже предположений властей Саудовской Аравии. Принц Мухаммед бин Салман публично заявлял, что рассчитывает на показатель в $2 трлн по итогам IPO.

Выход на биржу Saudi Aramco запланирован на декабрь. Сейчас компания готовит необходимую документацию.

Как ранее сообщал телеканал Al Arabiya, проспект для IPO Saudi Aramco опубликует 10 ноября. Процесс определения стоимости начнется 17 ноября, окончательная цена будет объявлена 4 декабря. Доходы от IPO Aramco пойдут в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии и будут использованы для ускорения госпрограммы Vision 2030 — всеобъемлющего плана по диверсификации экономики страны, включающей снижение зависимости от экспорта нефти.