Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
Билли Айлиш и Тэйлор Свифт получили главные награды европейского MTV Общество, 03:01 Конгрессмен с Гавайев обвинила Трампа в желании отнять нефть у сирийцев Политика, 02:58 Трамп сообщил об «очень хороших» отношениях с Россией и Украиной Политика, 02:25 Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева Политика, 02:12 Банки посчитали завышенными ожидания Saudi Aramco от IPO Бизнес, 02:03 В Евростате назвали самую опасную страну Европейского союза Общество, 01:51 Соревнование по здоровому эгоизму: годовая подписка на Амедиатеку РБК и Renault, 01:27 Главу McDonald’s уволили за любовную связь с сотрудницей компании Бизнес, 01:23 В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде Общество, 01:18 Российские инспекторы проведут наблюдательный полет над Германией Политика, 01:02 Головин не помог «Монако» избежать поражения в Сент-Этьене Спорт, 00:59 «Милан» дома проиграл «Лацио» в матче чемпионата Италии Спорт, 00:49 Пираты похитили девять членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина Общество, 00:46 Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Спорт, 00:43
Бизнес ,  
0 
Банки посчитали завышенными ожидания Saudi Aramco от IPO
В письме инвесторам банки посчитали, что капитализация компании может быть ниже $1,5 трлн
Фото: Hassan Ammar / AP

Банки, участвующие в подготовке к IPO саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, считают, что ее капитализация после первичного размещения акций может составить меньше $1,5 трлн. Как сообщает агентство Bloomberg, такие оценки содержатся в исследовании, которое направлено потенциальным инвесторам.

При этом отмечается огромный разрыв в ожиданиях. Так, например, Bank of America считает, что при наихудшем сценарии капитализация может составить $1,22 трлн, а при наилучшем — $2,27 трлн. В прогнозах Goldman Sachs цифры колеблются от $1,6 трлн до $2,3 трлн. Банк при этом предположил, что в 2020-2023 годах средняя стоимость барреля нефти составит около $60.

Как отмечает Bloomberg, средние оценки банков в целом ниже предположений властей Саудовской Аравии. Принц Мухаммед бин Салман публично заявлял, что рассчитывает на показатель в $2 трлн по итогам IPO.

Выход на биржу Saudi Aramco запланирован на декабрь. Сейчас компания готовит необходимую документацию.

Как ранее сообщал телеканал Al Arabiya, проспект для IPO Saudi Aramco опубликует 10 ноября. Процесс определения стоимости начнется 17 ноября, окончательная цена будет объявлена 4 декабря. Доходы от IPO Aramco пойдут в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии и будут использованы для ускорения госпрограммы Vision 2030 — всеобъемлющего плана по диверсификации экономики страны, включающей снижение зависимости от экспорта нефти. 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Саудовская Аравия
Материалы по теме
Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter