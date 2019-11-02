Bloomberg узнал о разрешении наследного принца на IPO Saudi Aramco

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд решил, что будущее размещение акций получило достаточную поддержку местных инвесторов, пишет Bloomberg. Официально об IPO может быть объявлено 3 ноября

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал окончательный «зеленый свет» на проведение первичного размещения акций (IPO) крупнейшей нефтяной компании в мире — Saudi Aramco. Об этом пишет Blloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным агентства, такое решение было принято на совещании в пятницу, 1 ноября: принц решил, что поддержки местных инвесторов достаточно для начала процедуры IPO. Собеседники агентства уточняют, что о решении может быть официально объявлено в воскресенье, 3 ноября.

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