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Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco
Ранее Bloomberg сообщал, согласие на первичное размещение акций (IPO) национального нефтяного гиганта дал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердило заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).

«Проспект эмиссии будет включать в себя всю необходимую информацию, включая финансовую отчетность, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении саудовского управления. При этом регулятор не указал количество акций, которое может быть предложено, а также сроки начала сбора заявок. Разрешение на листинг действует в течение шести месяцев с момента выдачи, говорится в сообщении.

Уточняется, что проспект компании будет опубликован до начала периода подписки на акции. «Решение о подписке без тщательного ознакомления с проспектом может повлечь за собой высокий риск. Если проспект эмиссии окажется трудным для понимания, рекомендуется проконсультироваться с уполномоченным финансовым консультантом до принятия любого инвестиционного решения», — отмечается в заявлении.  

Saudi Aramco опубликует проспект для IPO 10 ноября, передает Al Arabiya со ссылкой на источники. По данным телеканала, процесс определения стоимости начнется 17 ноября, окончательная цена будет объявлена 4 декабря. Доходы от IPO Aramco пойдут в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии и будут использованы для ускорения госпрограммы Vision 2030 — всеобъемлющего плана по диверсификации экономики страны, включающую снижение зависимости от экспорта нефти. Уточняется, что Aramco планирует предложить для размещения в общей сложности 5% акций и расчитывает привлечь $100 млрд. Стоимость компании в ходе IPO при этом прогнозировалась на уровне около $2 трлн, пиcал Bloomberg

Ранее, как сообщает Al Arabiya, компания Saudi Aramco заявила, что купит 70-процентную долю в Saudi Basic Industries Corp (SABIC) — крупнейшем в королевстве производителе нефтехимической продукции. Кроме того, в 2020 году компания планирует направить на дивиденды $75 млрд.

По итогам 2018 года чистая прибыль Saudi Aramco составляла $111,1 млрд, за первое полугодие 2019 года — $46,9 млрд.     

Накануне, 2 ноября, Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на IPO национальной нефтяной компании Saudi Aramco. По данным агентства, решение было принято в пятницу, 1 ноября, на заседании под председательством саудовского кронпринца.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии два нефтяных объекта Saudi Aramco подверглись атакам нескольких беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах». По данным Минобороны Саудовской Аравии, атака велась с территории Ирана, а не Йемена. В результате атаки на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии общая добыча нефти в стране сократилась более чем на 50%, что привело к росту мировых цен примерно на 20%.     

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Saudi Aramco, Саудовская Аравия, IPO
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