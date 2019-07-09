«Автодор» назвал основных инвесторов дороги из Европы в Китай

Потенциальные инвесторы дороги Европа — Западный Китай, УК «Лидер» и ВЭБ.РФ, частично совпадают с кредиторами конкурирующего проекта «Меридиан», заявил РБК глава «Автодора». По его мнению, два объекта инвесторы «не потянут»

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Различные финансовые институты «очень активно» изучают вариант участия в проекте скоростной автомобильной дороги Европа — Западный Китай (ЕЗК), который планирует реализовать «Автодор», рассказал РБК предправления этой госкомпании Вячеслав Петушенко. Руководство «Автодора» уже провело несколько встреч с потенциальными инвесторами ЕЗК.

В проект входит строительство платной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань протяженностью 729 км и стоимостью 550 млрд руб., из которых 330 млрд руб. — грант государства, а еще 220 млрд руб. должны быть привлечены из внебюджетных источников, пояснил Петушенко. Это сопоставимо с суммой, которую «Автодор» привлек у частных инвесторов на свои проекты за последние десять лет, более 200 млрд руб., добавил он.

Из российских инвесторов интерес к проекту «Автодора» проявили ВТБ, Газпромбанк, а также УК «Лидер» и ВЭБ.РФ, которые интересовались участием в конкурирующем проекте — строительстве частной дороги «Меридиан», сказал Петушенко. «В любом случае я не думаю, что мы потянем два объекта [ЕЗК и «Меридиан»], поэтому любой потенциальный и строитель, и инвестор рассматривает одномоментно все варианты. И пока не посчитает все риски и варианты, вкладываться не будет», — указал глава «Автодора».

Один маршрут и два проекта Проект Европа — Западный Китай, включенный в комплексный план развития инфраструктуры, помимо дороги Москва — Нижний Новгород — Казань предусматривает строительство платного моста через Волгу в Самарской области, а также реконструкцию действующих автомобильных дорог на территории Ульяновской, Самарской, Оренбургской областей и Республики Чувашия (более 140 км). ЕЗК также будет проходить по одному из участков ЦКАД и федеральной трассе М-11 «Санкт-Петербург». Совокупная протяженность этого маршрута из Европы в Китай составляет 2309 км. Проект «Меридиан», также включенный в комплексный план развития магистральной инфраструктуры в конце 2018 года с условием, что не потребует бюджетных средств, предполагает строительство четырехполосной скоростной дороги от границы России с Белоруссией до границы с Казахстаном в Оренбургской области. Проезд по всей дороге будет платным. Стоимость реализации проекта — 594 млрд руб. Платная дорога протяженностью 1982 км пройдет по Брянской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Смоленской, Самарской, Саратовской и Тамбовской областям. В отличие от трассы ЕЗК «Автодора», которая должна объединить крупные агломерации — Московскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую, «Меридиан» пойдет в обход крупных городов.

Весной 2019 года при обсуждении «Меридиана», который, как и ЕЗК, должен пройти из Европы в сторону Китая через территорию России, представитель УК «Лидер» называл условия участия компании в этом проекте. В частности, речь шла об отсутствии новых альтернативных магистралей, которые могли бы перехватить часть трафика на срок окупаемости проекта, и в целом о гарантиях загруженности платной трассы. «Лидер» просит и правильных гарантий на случай отсутствия трафика, они же управляют пенсионными деньгами, [это] деньги граждан», — говорил РБК инициатор «Меридиана», бывший зампред правления «Газпрома» Александр Рязанов. По его словам, «Меридиан» также проводит технико-ценовой аудит (ТЦА) своего проекта по договоренности с ВЭБ.РФ, которая изучала возможности финансирования «Меридиана».