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Бизнес ,  
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«Автодор» назвал основных инвесторов дороги из Европы в Китай
Потенциальные инвесторы дороги Европа — Западный Китай, УК «Лидер» и ВЭБ.РФ, частично совпадают с кредиторами конкурирующего проекта «Меридиан», заявил РБК глава «Автодора». По его мнению, два объекта инвесторы «не потянут»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Различные финансовые институты «очень активно» изучают вариант участия в проекте скоростной автомобильной дороги Европа — Западный Китай (ЕЗК), который планирует реализовать «Автодор», рассказал РБК предправления этой госкомпании Вячеслав Петушенко. Руководство «Автодора» уже провело несколько встреч с потенциальными инвесторами ЕЗК.

В проект входит строительство платной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань протяженностью 729 км и стоимостью 550 млрд руб., из которых 330 млрд руб. — грант государства, а еще 220 млрд руб. должны быть привлечены из внебюджетных источников, пояснил Петушенко. Это сопоставимо с суммой, которую «Автодор» привлек у частных инвесторов на свои проекты за последние десять лет, более 200 млрд руб., добавил он.

Из российских инвесторов интерес к проекту «Автодора» проявили ВТБ, Газпромбанк, а также УК «Лидер» и ВЭБ.РФ, которые интересовались участием в конкурирующем проекте — строительстве частной дороги «Меридиан», сказал Петушенко. «В любом случае я не думаю, что мы потянем два объекта [ЕЗК и «Меридиан»], поэтому любой потенциальный и строитель, и инвестор рассматривает одномоментно все варианты. И пока не посчитает все риски и варианты, вкладываться не будет», — указал глава «Автодора».

Один маршрут и два проекта

Проект Европа — Западный Китай, включенный в комплексный план развития инфраструктуры, помимо дороги Москва — Нижний Новгород — Казань предусматривает строительство платного моста через Волгу в Самарской области, а также реконструкцию действующих автомобильных дорог на территории Ульяновской, Самарской, Оренбургской областей и Республики Чувашия (более 140 км). ЕЗК также будет проходить по одному из участков ЦКАД и федеральной трассе М-11 «Санкт-Петербург». Совокупная протяженность этого маршрута из Европы в Китай составляет 2309 км.

Проект «Меридиан», также включенный в комплексный план развития магистральной инфраструктуры в конце 2018 года с условием, что не потребует бюджетных средств, предполагает строительство четырехполосной скоростной дороги от границы России с Белоруссией до границы с Казахстаном в Оренбургской области. Проезд по всей дороге будет платным. Стоимость реализации проекта — 594 млрд руб. Платная дорога протяженностью 1982 км пройдет по Брянской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Смоленской, Самарской, Саратовской и Тамбовской областям. В отличие от трассы ЕЗК «Автодора», которая должна объединить крупные агломерации — Московскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую, «Меридиан» пойдет в обход крупных городов.

Весной 2019 года при обсуждении «Меридиана», который, как и ЕЗК, должен пройти из Европы в сторону Китая через территорию России, представитель УК «Лидер» называл условия участия компании в этом проекте. В частности, речь шла об отсутствии новых альтернативных магистралей, которые могли бы перехватить часть трафика на срок окупаемости проекта, и в целом о гарантиях загруженности платной трассы. «Лидер» просит и правильных гарантий на случай отсутствия трафика, они же управляют пенсионными деньгами, [это] деньги граждан», — говорил РБК инициатор «Меридиана», бывший зампред правления «Газпрома» Александр Рязанов. По его словам, «Меридиан» также проводит технико-ценовой аудит (ТЦА) своего проекта по договоренности с ВЭБ.РФ, которая изучала возможности финансирования «Меридиана».

Представитель ВЭБ.РФ сказал РБК, что госкорпорация совместно с инициаторами «Меридиана» анализирует возможности по его структурированию и привлечению финансирования. «Учитывая масштаб проекта, полагаем целесообразным формирование пула инвесторов и кредиторов, а также использование мер господдержки», — сказал он. РБК направил дополнительные вопросы в ВЭБ.РФ относительно заинтересованности госкопорации проектом ЕЗК.

«Оба проекта [«Меридиан» и ЕЗК] пока в начальной стадии реализации, так что пока рано говорить о том, что мы точно будем участвовать в одном из них. Каждый из этих проектов интересен, и мы внимательно изучаем их. Пока, исходя из той информации по проектам, которой мы располагаем, Европа — Западный Китай выглядит более перспективным», — сообщил РБК представитель Газпромбанка. Представитель ВТБ также отметил, что пока «преждевременно» говорить об участии банка в реализации ЕЗК: «Такое решение может быть принято только после детального анализа всех его аспектов и оценки инвестиционных рисков». РБК также направил запрос в пресс-службу УК «Лидер».

«Для инвесторов мы привлекательны тем, что у нас есть успешный опыт, сам проект ЕЗК — тем, что мы на 95% загрузим его внутрироссийским трафиком и всего лишь 5% закладываем на международный транзит, который зависит от политических факторов», — подводит итог Петушенко.

О политических рисках «Меридиана» говорил сам Рязанов. «Если вдруг по какой-то причине, например по политической, закроется трафик через Казахстан, очень разумно, чтобы государство взяло на себя эту гарантию. Не будет международного трафика, не будет трафика три-четыре года — не будет денег», — указывал он. Однако бизнесмен подчеркивал, что «Меридиан» гораздо лучше проработан, чем ЕЗК: «Мы уже пять лет работаем над проектом и потратили примерно 2,5 млрд руб. В основном это выкуп земли, инженерные изыскания, получение технических условий от собственников коммуникаций, проектирование и т.д.».

В конце июня премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам транспорта, финансов, строительства и экономразвития совместно с Русской холдинговой компанией Рязанова провести дополнительные консультации по участию в проекте «Меридиан» инвесторов, а также оказать необходимое содействие при реализации проекта, следует из протокола совещания от 24 июня (у РБК есть копия, подлинность документа подтвердил представитель вице-премьера Максима Акимова). Первыми об этом поручении сообщили «Ведомости». «Поддержка «Меридиана» премьером не означает, что мы отказываемся от строительства федеральной трассы ЕЗК. Это два параллельных проекта», — сказал РБК источник в правительстве.

Авторы: Галина Казакулова, Тимофей Дзядко
Теги: «Автодор», «Меридиан», дорожное строительство, Максим Акимов ..., Александр Рязанов
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