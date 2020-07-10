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Правительство объявило о начале реализации проекта трассы Москва — Казань

Михаил Мишустин (справа) на совещании о строительстве автодороги «Европа – Западный Китай»
Михаил Мишустин (справа) на совещании о строительстве автодороги «Европа – Западный Китай» (Фото: government.ru)

В рамках реализации проекта скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань были определены сроки конкурсных процедур и объем финансирования проекта. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросу строительства автодороги Европа — Западный Китай в Елабуге, передает корреспондент РБК.

По его словам, до 10 сентября должны пройти конкурсы среди подрядчиков на строительство автотрассы, а до 10 ноября должны быть согласованы документы по планировке территорий.

«С учетом особого значения трассы М-12 правительство ставит задачу ввести ее в эксплуатацию уже в 2024 году. Сегодня мы об этом договорились. Общий объем составляет более 650 млрд руб., эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали», — отметил Мишустин.

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Общество
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Мишустин добавил, что для реализации проекта в срок необходима плотная координация органов исполнительной власти, профильных министерств и ведомств, а также компаний, которые непосредственно будут принимать участие в строительстве.

Премьер подчеркнул, что автотрасса обеспечит безостановочное скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России и приведет к суммарному приросту внутреннего регионального продукта на этих территориях — более 500 млрд руб. к 2050 году.

Проектная документация дороги «Москва — Казань», которая станет частью скоростной трассы Европа — Западный Китай (ЕЗК), предусматривает восемь участков строительства дороги, но до сих пор было неясно, будет ли дорога реализована по одной концессии или по восьми. По данным «Ведомостей», новое совместное предприятие ВЭБа и Аркадия Ротенберга «Нацпроектстрой» (НПС) хочет стать единственным генподрядчиком по всему проекту. 17 июня НПС учредил дочернюю компанию для участия в строительстве этой дороги — «НПС ЕЗК».

«НПС заинтересован принять участие в указанных проектах [включая дорогу Москва — Казань]. Мы действительно учредили дочерние компании для потенциального участия в конкурсных процедурах. Пока они не проводились. Мы планируем участвовать в них на общих основаниях», — заявил РБК представитель «Нацпроектстроя».

РБК направил запросы другим участникам крупных инфраструктурных строек — в пресс-службы Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.

Хуснуллин сообщил о планах ускорить строительство трассы Москва — Казань
Бизнес
Марат Хуснуллин

Протяженность новой скоростной автотрассы должна составить 729 км, из которых 142 км пройдут по территории Татарстана. Новая магистраль должна стать дублером трассы М-7 «Волга», которая на значительной части проходит через населенные пункты.

В прежнем составе правительства, которое возглавлял Дмитрий Медведев, обсуждали целесообразность строительства этой дороги весь прошлый год и решили построить к 2024 году только 230 км трассы, а центральную ее часть, на которую приходится две трети трассы, отложили на 2027 год. Первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов оценивал стоимость проекта в 730 млрд руб. Теперь всю трассу планируется завершить в 2024 году.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в конце мая заявил, что строительство трассы Москва — Казань протяженностью почти 800 км может быть ускорено в два раза, с восьми до четырех лет. Хуснуллин сказал, что взялся за этот проект лично, и добавил, что каждую неделю будет проводить заседания штаба, «чтобы раскачать эту стройку».

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко назвал идею построить платную трассу Москва — Казань к 2024 году «сверхзадачей».

Теги: автотрасса, Москва, Казань, новости
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