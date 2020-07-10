Михаил Мишустин (справа) на совещании о строительстве автодороги «Европа – Западный Китай» (Фото: government.ru)

В рамках реализации проекта скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань были определены сроки конкурсных процедур и объем финансирования проекта. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросу строительства автодороги Европа — Западный Китай в Елабуге, передает корреспондент РБК.

По его словам, до 10 сентября должны пройти конкурсы среди подрядчиков на строительство автотрассы, а до 10 ноября должны быть согласованы документы по планировке территорий.

«С учетом особого значения трассы М-12 правительство ставит задачу ввести ее в эксплуатацию уже в 2024 году. Сегодня мы об этом договорились. Общий объем составляет более 650 млрд руб., эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали», — отметил Мишустин.

Мишустин добавил, что для реализации проекта в срок необходима плотная координация органов исполнительной власти, профильных министерств и ведомств, а также компаний, которые непосредственно будут принимать участие в строительстве.