Путину в Крыму подарили килограмм асфальтобетона

Президенту России Владимиру Путину, который 27 августа приехал на церемонию открытия движения на новых участках крымской трассы «Таврида», подарили «кусочек» дорожного покрытия.

«Мы бы хотели вам презентовать вот такой вот сувенир. Это килограмм асфальтобетонного покрытия на трассе «Таврида», — объяснил главный технолог занимавшейся строительством компании «ВАД» Андрей Волков (цитата по «РИА Новости»).

Технолог рассказал, что для «Тавриды» асфальтобетон был изготовлен из специально подобранных компонентов, в том числе карельского щебня, отсевов дробления из Краснодарского края, местного известняка и специально модифицированного битума.