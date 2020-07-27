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Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд

С 27 июля открыт прием заявок на торги по реализации проекта автомагистрали Москва — Казань в рамках строительства автодороги Европа — Западный Китай. Всего на сайте госзакупок выставлено восемь лотов
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Государственная компания «Автодор» объявила восемь тендеров на строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань, общая стоимость выставленных на торги работ составляет 507,3 млрд рублей. Информация о тендерах опубликована на сайте госзакупок, подача заявок прекращается 17 августа в 14:00 мск.

Компания объявила следующие тендеры:

1 этап, 0-80 км — 53,378 млрд руб.

2 этап, 80-116 км — 21,206 млрд руб.

3 этап, 116-224 км — 59,550 млрд руб.

4 этап, 224-347 км — 79,774 млрд руб.

5 этап, 347-454 км — 58,266 млрд руб.

6 этап, 454-586 км — 69,290 млрд руб.

7 этап, 586-663 км — 42,668 млрд руб.

8 этап, 663-729 км — 123,202 млрд руб (с мостом через Волгу).

Сроком окончания работ в проекте договора указано 30 июня 2024 года

Правительство объявило о начале реализации проекта трассы Москва — Казань
Общество
Михаил Мишустин (справа) на&nbsp;совещании о строительстве автодороги &laquo;Европа &ndash; Западный Китай&raquo;

10 июля премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросу строительства автодороги Европа — Западный Китай в Елабуге заявил, что правительство определило сроки конкурсных процедур и объем финансирования строительства скоростной автомагистрали Москва — Казань.

Глава правительства рассказал, что конкурсные процедуры должны закончиться до 10 сентября, а до 10 ноября должны быть согласованы документы по планировке территорий. По его словам, общий объем финансирования строительства магистрали составит более 650 млрд руб.

Протяженность новой скоростной автотрассы должна составить 729 км, из которых 142 км пройдут по территории Татарстана. Новая магистраль должна стать дублером трассы М-7 «Волга», которая на значительной части проходит через населенные пункты.

Глава «Автодора» уточнил стоимость проезда по трассе Москва — Казань
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В июле 2019 года председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко говорил РБК, что стоимость проекта оценивается в 550 млрд руб., из которых 330 млрд руб. — грант государства, а еще 220 млрд руб. должны быть привлечены из внебюджетных источников.

Петушенко также рассказывал, что трасса будет платной на всем протяжении, закончить ее планируется в 2024 году. «В среднем, если посчитать, то для легкового [автомобиля] в районе 2,5 руб. за км будет стоить. Получается, если 800 км вся трасса и чуть больше 2 руб. за км — 1600 руб. [за всю трассу]», — уточнил тогда глава компании. 

Он добавил, что вся трасса Москва — Казань будет «абсолютно новой», старые участки реконструироваться не будут. Автомобилисты смогут ехать по трассе со скоростью около 130 км/ч и добраться из Москвы до Казани за 6,5 часа.

Авторы: Владислав Гордеев, Тимофей Дзядко
Теги: автодорога, «Автодор», госзакупки, торги
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