Хуснуллин назвал стоимость платной дороги в обход Балашихи и Ногинска

Марат Хуснуллин (Фото: government.ru)

Стоимость строительства участка платной автодороги в обход подмосковных Балашихи и Ногинска составит 80 млрд руб., конкурс на строительство объявят в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Балашиха и Ногинск (обход. — ТАСС) будет разыгран в течение ближайших двух месяцев. Стоимость порядка 80 млрд [руб.]», — сказал он.

Хуснуллин пояснил, что эта дорога — нулевой этап новой трассы Москва — Казань. Протяженность нового участка, который начнется от МКАД, составит 66 км. Вице-премьер также добавил, что автодорога будет строиться на государственные средства.

Год назад председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко говорил РБК, что стоимость строительства автомагистрали Москва — Казань оценивается в 550 млрд руб. Из них 330 млрд руб. — грант государства, а еще 220 млрд руб. должны быть привлечены из внебюджетных источников. Он добавлял, что закончить трассу планируется в 2024 году.