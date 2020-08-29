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Общество ,  
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Хуснуллин назвал стоимость платной дороги в обход Балашихи и Ногинска

Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: government.ru)

Стоимость строительства участка платной автодороги в обход подмосковных Балашихи и Ногинска составит 80 млрд руб., конкурс на строительство объявят в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Балашиха и Ногинск (обход. — ТАСС) будет разыгран в течение ближайших двух месяцев. Стоимость порядка 80 млрд [руб.]», — сказал он.

Хуснуллин пояснил, что эта дорога — нулевой этап новой трассы Москва — Казань. Протяженность нового участка, который начнется от МКАД, составит 66 км. Вице-премьер также добавил, что автодорога будет строиться на государственные средства.

Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд
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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Год назад председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко говорил РБК, что стоимость строительства автомагистрали Москва — Казань оценивается в 550 млрд руб. Из них 330 млрд руб. — грант государства, а еще 220 млрд руб. должны быть привлечены из внебюджетных источников. Он добавлял, что закончить трассу планируется в 2024 году.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, общий объем финансирования строительства магистрали составит более 650 млрд руб.

Теги: Марат Хуснуллин, дорога
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