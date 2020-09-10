«Росатом» предложил снизить на 25% прогноз по объему грузов в Арктике

Почему решили скорректировать цель

Планы по загрузке СМП к 2024 году пришлось менять в основном из-за изменений в трех крупных проектах, которые должны были обеспечить объемы перевозки, рассказал РБК источник, близкий к «Росатому».

Во-первых, это произошло из-за отказа компании «Востокуголь» от планов по добыче к 2024 году по 19 млн т угля в год, отмечает собеседник РБК: текущий план предусматривает лишь 1 млн т. Про «довольно сложную ситуацию» с «Востокуглем» также говорил и Юрий Трутнев: «По «Востокуглю» будет резкое снижение объемов, но проект в целом должен жить». По словам вице-премьера, он провел ряд встреч с представителями компании, обсудив формы государственной поддержки. После смерти основного владельца «Востокугля» Дмитрия Босова в начале мая 2020 года этот угольный проект решила купить корпорация AEON Романа Троценко. Но сделка зависла из-за судебных тяжб наследников бизнесмена с его бывшим партнером Александром Исаевым. У акционеров компании взаимные претензии друг к другу, и в этих условиях AEON не планирует покупать актив до урегулирования всех споров, заявила РБК представитель корпорации 30 июля. Представитель «Востокугля» отказался от комментариев.

Второй проект, который повлиял на планы по загрузке СМП, — «Восток Ойл», совместное предприятие «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (включает Ванкорский нефтяной кластер «Роснефти» и Пайяхскую группу месторождений «Нефтегазхолдинга»). Как поясняет источник РБК, «Роснефть» направила в правительство прогноз о том, что «Восток Ойл» к 2024 году обеспечит грузопоток через СМП в объеме до 9,25 млн т. При этом на встрече с Путиным в мае главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что ресурсный потенциал «Восток Ойла» составляет более 5 млрд т нефти, «потенциал поставки нефти на сырьевые рынки» с этого проекта оценивается в 2024 году в 25 млн т. Но проект достигнет этого объема поставок по транспортному коридору в Арктике в 2025 году, добавляет собеседник РБК. Именно в 2025-м СМП и выйдет на общий уровень грузопотока до 82 млн т, следует из письма Рукши в Минтранс.

«Планы компании по объемам добычи нефти в рамках проекта «Восток Ойл» не менялись, также как и сроки реализации проекта», — сказал РБК представитель «Роснефти», отказавшись уточнить детали. РБК направил запрос в пресс-службу правительства. Отгрузка на СМП лишь 9,3 млн т нефти «Восток Ойла» в 2024 году и увеличение поставок до 25 млн т только на следующий год свидетельствуют о том, что строительство нефтепроводов от Ванкорской группы месторождений до Пайяхи и затем до бухты Север на Таймыре, а также отгрузочного терминала будет завершено во второй половине 2024 года, предполагает глава консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев.

Третья причина — изменение прогнозов НОВАТЭКа, одного из главных пользователей арктического маршрута, заключает источник, близкий к «Росатому». По его словам, компания уведомила правительство о том, что к 2024 году планирует поставить по этому маршруту лишь 35,5 млн т в рамках уже построенного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год и новых проектов — «Арктик СПГ-2» (19,8 млн т СПГ) и «Обский СПГ» (5 млн т СПГ) с учетом объемов грузов снабжения. Еще в марте 2019 года представитель НОВАТЭКа говорил РБК, что грузопоток по СМП с его проектов составит около 46,7 млн т к 2024 году, но только «при своевременном развитии инфраструктуры СМП, относящейся к федеральной собственности». На момент публикации в НОВАТЭКе не ответили на запрос РБК.

НОВАТЭК уже сообщал о переносе на два года сроков по запуску завода «Обский СПГ» — теперь первая очередь на 2,5 млн т должна заработать только в 2024 году, а не в 2022 году, как планировалось ранее. Но графики реализации проектов, по которым уже приняты инвестиционные решения (включая «Арктик СПГ-2»), «остаются неизменными», подчеркивал представитель компании.

Каким будет Северный морской путь к 2030 году

Пересмотр планов по загрузке СМП к 2024 году совпал с пересмотром сроков всего федерального проекта — теперь он продлен до 2030 года, следует из письма Рукши в Минтранс. К этому времени по арктическому маршруту планируется поставлять 110 млн т грузов в год. Этот срок предусмотрен новым указом Путина о национальных целях, подписанным в июле после одобрения поправок в Конституцию, который пришел на смену майскому указу.

В новом паспорте проекта о СМП, подготовленном «Росатомом», добавлен также показатель прироста пропускной способности грузовых морских портов в акватории Северного морского пути, который сейчас составляет около 32 млн т. В 2024 году он должен достичь 85 млн т, а в 2030 году — 115 млн т. Однако в 2028–2029 годах прогнозный грузооборот может превысить уровень пропускной способности портов, говорится в письме Рукши. За два последних расчетных года реализации проекта поставки ожидаются на уровне 104 млн т и 107 млн т соответственно, а пропускная способность портов составит лишь 97 млн т. РБК направил запросы в Минтранс и Росморречфлот.

Актуализированный прогноз загрузки Северного морского пути наиболее приближен к реальной картине, замечает Григорьев. Но вызывают озабоченность как неопределенность с ресурсной базой угольных проектов (передача корпорации АЕОН месторождений «Востокугля»), так и своевременная готовность транспортной инфраструктуры новых проектов, в первую очередь в Енисейском заливе (ее должны построить «Восток Ойл» и «Северная Звезда», принадлежащая Троценко): терминалы, грузовой и обеспечивающий флот, добавляет эксперт. РБК направил запрос представителю Троценко.