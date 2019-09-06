СК объявил в международный розыск основателя «Рольфа»

Против Сергея Петрова расследуют дело о незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб. Последние несколько лет он живет в Австрии

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство от следователей о заочном аресте основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Москвы Юнона Царева. Основанием для такой меры пресечения является объявление в международный розыск.

«Материалы о том, что Следственный комитет попросил суд заочно арестовать Сергея Петрова в рамках расследования дела о выводе за рубеж 4 млрд руб. поступили и находятся на рассмотрении у судьи», — рассказали в суде.

По словам источника РБК, близкого к «Рольфу», решение о международном розыске было принято уже некоторое время назад, однако известно о нем стало только сейчас, когда следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте.

РБК направил запрос Петрову (на момент публикации материала он не ответил на звонок), а также представителю «Рольфа».

«Объявление в международный розыск — это стандартная, формальная процедура, которая некоторое время назад предшествовала подаче ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснил РБК адвокат Петрова Александр Макаров. Он также добавил, что суд об избрании меры пресечения в настоящее время продолжается.