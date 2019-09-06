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НОВАТЭК ₽1 436,21 (+8,31%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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СК объявил в международный розыск основателя «Рольфа»
Против Сергея Петрова расследуют дело о незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб. Последние несколько лет он живет в Австрии

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство от следователей о заочном аресте основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Москвы Юнона Царева. Основанием для такой меры пресечения является объявление в международный розыск.

«Материалы о том, что Следственный комитет попросил суд заочно арестовать Сергея Петрова в рамках расследования дела о выводе за рубеж 4 млрд руб. поступили и находятся на рассмотрении у судьи», — рассказали в суде.

По словам источника РБК, близкого к «Рольфу», решение о международном розыске было принято уже некоторое время назад, однако известно о нем стало только сейчас, когда следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте. 

РБК направил запрос Петрову (на момент публикации материала он не ответил на звонок), а также представителю «Рольфа».

«Объявление в международный розыск — это стандартная, формальная процедура, которая некоторое время назад предшествовала подаче ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснил РБК адвокат Петрова Александр Макаров. Он также добавил, что суд об избрании меры пресечения в настоящее время продолжается.

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Основатель «Рольфа» — РБК: «Начинают сыпаться предложения о продаже»

Петров уже несколько лет живет в Австрии. После ухода из Госдумы в 2016 году (он был депутатом пятого и шестого созывов от «Справедливой России») он вернулся на пост председателя совета директоров «Рольфа», однако в ежедневной операционной деятельности автодилера не участвовал, поскольку уехал жить заграницу. В разговоре с РБК в июне этого года он рассказывал, что не планирует возвращаться в Россию.

«Посмотрю, как будет развиваться ситуация, будут ли слушать наши аргументы. Могут же и организацию преступной группы приписать», — говорил он.

Против Петрова и нескольких других руководителей «Рольфа» Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Наказание по этой статье предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Петров в 2014 году, исходя «из корыстных побуждений» и нарушая законодательство о валютном регулировании и контроле, «незаконно» перечислил 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Для того, чтобы провести эту процедуру, бизнесмен и его соучастники составили «заведомо подложный» договор о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», управляющей недвижимостью группы, у Panabel. Цена в договоре при этом была многократно завышена, считают следователи.

Авторы: Анна Трунина, Тимофей Дзядко, Маргарита Алехина, Дмитрий Алексеев
Теги: «Рольф», Сергей Петров, международный розыск
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