Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Таким образом, суд удовлетворил поступившее ранее ходатайство следователей, которые объявили его в международный розыск.

Адвокат Петрова Александр Макаров в разговоре с РБК назвал ходатайство следствия «абсолютно ожидаемым шагом», который не имеет под собой юридического основания.

«Сделка по реструктуризации и консолидации активов являлась стандартной корпоративной процедурой, которая не может быть квалифицирована как преступление. Все обвиняемые в рамках сделки действовали в соответствии со своими прямыми должностными обязанностями и, являясь подписантами, не могли и не должны были поступить иначе. Кроме того, речь идет про уголовное дело, в котором отсутствуют реальные потерпевшие», — пояснил защитник.