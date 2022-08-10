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Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд

Маск заявил, что если сделка по покупке Twitter, от которой он ранее отказался, не состоится, он выкупит ценные бумаги обратно. За последние 10 месяцев он продал акции Tesla на $32 млрд
Tesla TSLA $852 -2,73% Купить

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал продал 7,9 млн акций компании на общую сумму $6,9 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Из них следует, что Маск продал акции с 5 по 9 августа, после ежегодного собрания акционеров Tesla, которое состоялось 4 августа в Остине (Техас).

Продажа акций произошла через несколько недель после того как бизнесмен отказался от сделки по приобретению Twitter за $44 млрд и последующих судебных исков. Как пишет Bloomberg, деньги могут понадобиться миллиардеру на случай, если он вынужден будет закрыть сделку.

В своем аккаунте в соцсети Маск утвердительно ответил на вопрос пользователя о том, выкупит ли он акции, если сделка не состоится.

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Илон Маск

По подсчетам Bloomberg, за последние десять месяцев бизнесмен продал акции Tesla на сумму около $32 млрд. В предыдущий раз — в конце апреля, тогда речь шла о пакете в $8,4 млрд. Глава Tesla после этого говорил, что более не планирует продавать ценные бумаги.

Сейчас объем принадлежащих Маску бумаг Tesla составляет 155 млн, пишет Reuters. На бирже NASDAQ акции упали на 2,44%, до $850 за бумагу.

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Маск заключил соглашение с Twitter о покупке соцсети в апреле. Бизнесмен заявлял, что хочет сделать алгоритмы Twitter открытыми, победить спам-ботов и ввести процедуру подтверждения всех аккаунтов. Стороны должны были закрыть сделку до конца 2022 года, однако 9 июля Маск отказался от нее. По мнению адвокатов предпринимателя, компания не предоставила ему полную информацию, необходимую для оценки бизнеса. В Twitter считают, что Маск отказывается от сделки из-за того, что она перестала отвечать личным интересам бизнесмена.

13 июля владельцы Twitter через суд потребовали от предпринимателя завершить сделку по приобретению соцсети, обвинив его в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами. Маск подал встречный иск, попросив суд не раскрывать подробности документа.

Forbes оценивает состояние Маска в $255,1 млрд.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Илон Маск Tesla Акции продажа акций Twitter
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