Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд
Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал продал 7,9 млн акций компании на общую сумму $6,9 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Из них следует, что Маск продал акции с 5 по 9 августа, после ежегодного собрания акционеров Tesla, которое состоялось 4 августа в Остине (Техас).
Продажа акций произошла через несколько недель после того как бизнесмен отказался от сделки по приобретению Twitter за $44 млрд и последующих судебных исков. Как пишет Bloomberg, деньги могут понадобиться миллиардеру на случай, если он вынужден будет закрыть сделку.
В своем аккаунте в соцсети Маск утвердительно ответил на вопрос пользователя о том, выкупит ли он акции, если сделка не состоится.
По подсчетам Bloomberg, за последние десять месяцев бизнесмен продал акции Tesla на сумму около $32 млрд. В предыдущий раз — в конце апреля, тогда речь шла о пакете в $8,4 млрд. Глава Tesla после этого говорил, что более не планирует продавать ценные бумаги.
Сейчас объем принадлежащих Маску бумаг Tesla составляет 155 млн, пишет Reuters. На бирже NASDAQ акции упали на 2,44%, до $850 за бумагу.
Маск заключил соглашение с Twitter о покупке соцсети в апреле. Бизнесмен заявлял, что хочет сделать алгоритмы Twitter открытыми, победить спам-ботов и ввести процедуру подтверждения всех аккаунтов. Стороны должны были закрыть сделку до конца 2022 года, однако 9 июля Маск отказался от нее. По мнению адвокатов предпринимателя, компания не предоставила ему полную информацию, необходимую для оценки бизнеса. В Twitter считают, что Маск отказывается от сделки из-за того, что она перестала отвечать личным интересам бизнесмена.
13 июля владельцы Twitter через суд потребовали от предпринимателя завершить сделку по приобретению соцсети, обвинив его в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами. Маск подал встречный иск, попросив суд не раскрывать подробности документа.
Forbes оценивает состояние Маска в $255,1 млрд.