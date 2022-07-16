Адвокаты Маска призвали суд отложить разбирательство по иску Twitter

В Twitter рассчитывают, что суд в сентябре начнет рассматривать иск к Маску из-за отказа бизнесмена от покупки соцсети, а процесс продлится четыре дня. Адвокаты предпринимателя призывают перенести разбирательство на февраль

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Адвокаты основателя Tesla и SpaceX Илона Маска подали в суд ходатайство, в котором призвали отклонить запрос Twitter о проведении ускоренного разбирательства по иску компании, сообщает Bloomberg.

Twitter ранее на этой неделе через суд потребовал от бизнесмена завершить сделку по приобретению соцсети за $44 млрд, обвинив его в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами. В компании посчитали, что предприниматель отказывается выполнять свои обязательства из-за того, что сделка перестала отвечать его личным интересам.

Компания надеется, что Канцлерский суд Делавэра начнет рассматривать дело в сентябре, а процесс продлится четыре дня. Юристы Маска отмечают, что «дело такого огромного масштаба» не может завершиться в столь короткие сроки. Twitter не может настаивать на проведении разбирательства «со скоростью света», считают они.

Представители Маска просят провести судебное разбирательство 13 февраля 2023 года. 19 июля пройдут слушания о том, следует ли рассматривать дело в ускоренном режиме, пишет агентство.

Адвокаты Маска считают, что у предпринимателя есть право выйти из сделки, так как Twitter, по его мнению, потому что компания не предоставила ему полную информацию, необходимую для оценки бизнеса, — данные о спам-ботах и поддельных аккаунтах, отмечает The Washington Post. По мнению Маска, Twitter пытался «скрыть правду».

Предприниматель пытался получить от компании больше сведений о том, как компания ведет учет спам-ботах и поддельных учетных записях, но безуспешно, пишет The New York Times со ссылкой на юристов.

Он утверждает, что заявления Twitter о том, что поддельные и спам-аккаунты составляют меньше 5% от общего числа пользователей, не соответствуют действительности.

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Twitter назвал «предлогами» причины, по которым Маск хочет расторгнуть сделку. Компания настаивает, что не нарушила ни одного обязательства из соглашения сторон, а бизнесмен и его представители «сознательно, намеренно, умышленно и существенно нарушили соглашение». В Twitter заявили об уверенности в своих данных о доле спам-аккаунтов, добавив, что используют экспертов по спаму для проверки подсчета и обеспечения его точности.

25 апреля Маск и Twitter заключили соглашение о покупке компании за $44 млрд. Бизнесмен заявлял, что хочет сделать алгоритмы Twitter открытыми, победить спам-ботов и ввести процедуру подтверждения всех аккаунтов. Стороны должна были закрыть сделку до конца 2022 года. Однако 9 июля Маск отказался от сделки.