Один из крупнейших производителей водки заявил о росте ее себестоимости

В 2021 году, по данным главы «Татспиртпрома», себестоимость производства водки выросла на 3%. Рост провоцирует растущая стоимость сырьевых товаров, таких как зерно и древесина, а также металлов и упаковки.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подорожание товаров сырьевых рынков с конца 2020 года отразилось и на стоимости производства одного из самых популярных алкогольных напитков в России — водки, заявил в интервью РБК гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. По его данным, в текущем году, рост себестоимости производства одной бутылки водки (0,5 л) доходит до 3%.

Полную версию интервью с Русланом Максудовым читайте на сайте РБК 10 августа.

«Как только рынки стали восстанавливаться, на всех товарных и биржевых рынках начался рост стоимости продукции. Растет все: пленка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы», — рассказывает Максудов.

Рост закупочных цен по этим товарным категориям был зафиксирован еще в конце 2020 года, за неполный год зерно подорожало в 1,5 раза, сахар, как сообщала в своем отчете за третий квартал (год к году) ГК «Русагро», вырос на 14%, с конца года дорожала и упаковка — ее производители предупреждали контрагентов о том, что поднимут цены на 10-15%.