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Бизнес ,  
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Один из крупнейших производителей водки заявил о росте ее себестоимости

В 2021 году, по данным главы «Татспиртпрома», себестоимость производства водки выросла на 3%. Рост провоцирует растущая стоимость сырьевых товаров, таких как зерно и древесина, а также металлов и упаковки.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подорожание товаров сырьевых рынков с конца 2020 года отразилось и на стоимости производства одного из самых популярных алкогольных напитков в России — водки, заявил в интервью РБК гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. По его данным, в текущем году, рост себестоимости производства одной бутылки водки (0,5 л) доходит до 3%.

Полную версию интервью с Русланом Максудовым читайте на сайте РБК 10 августа.

«Как только рынки стали восстанавливаться, на всех товарных и биржевых рынках начался рост стоимости продукции. Растет все: пленка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы», — рассказывает Максудов.

Рост закупочных цен по этим товарным категориям был зафиксирован еще в конце 2020 года, за неполный год зерно подорожало в 1,5 раза, сахар, как сообщала в своем отчете за третий квартал (год к году) ГК «Русагро», вырос на 14%, с конца года дорожала и упаковка — ее производители предупреждали контрагентов о том, что поднимут цены на 10-15%.

Потребление водки выросло в России на 2% в 2020 году
Общество
Фото:Михаил Фомичев / ТАСС

По словам Максудова, «Татспиртпрому» удается нивелировать рост сырья и производственных материалов: компания сделала запасы и по некоторым позициям заключила контракты с фиксированной ценой будущих поставок.

«Мы стараемся выдерживать рост себестоимости, где около 80% составляет акциз, и не транслировать его в конечную цену. Потому что потребитель сейчас слишком чувствителен к цене. Мы понимаем, что сейчас мы можем нести определенные неудобства и даже где-то потери, но самое главное — сохранить потребителя», — объясняет он.

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Автор
Анна Левинская
алкоголь производство Водка стоимость
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