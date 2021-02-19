Производители предупредили о росте цен на продукты из-за упаковки

Руспродсоюз обратил внимание на подорожание упаковки, которая занимает около 30% в доле производства пищевой продукции. Поставщики объясняют это повышением стоимости полиэтилена

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Руспродсоюз (РПС, объединяет более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности) попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованность повышения цен на пластиковую упаковку на 10–15%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомству за подписью исполнительного директора союза Дмитрия Вострикова.

В обращении РПС говорится, что производители подучают предупреждения о подорожании упаковок с конца 2020 года. Поставщики объясняют это повышением стоимости приобретаемого сырья: в минувшем июле цена полиэтилена выросла на 25−30%.

Упаковка занимает около 30% в доле производства пищевой продукции, пояснил газете зампред правления РПС Дмитрий Леонов. Участники союза в своем обращении отметили, что ее стоимость — «один из факторов, повлиять на которые производители продуктов не могут».

В ФАС пообещали «принять меры реагирования в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства», пишет «Коммерсантъ». В Минпромторге заявили, что получили письмо от производителей пластиковой упаковки о подорожании сырья и перенаправили в антимонопольную службу. В Минсельхозе, в свою очередь, сообщили, что «обращали внимание профильного ведомства» на удорожание упаковки.