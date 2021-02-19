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Производители предупредили о росте цен на продукты из-за упаковки

Руспродсоюз обратил внимание на подорожание упаковки, которая занимает около 30% в доле производства пищевой продукции. Поставщики объясняют это повышением стоимости полиэтилена
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Руспродсоюз (РПС, объединяет более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности) попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованность повышения цен на пластиковую упаковку на 10–15%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомству за подписью исполнительного директора союза Дмитрия Вострикова.

В обращении РПС говорится, что производители подучают предупреждения о подорожании упаковок с конца 2020 года. Поставщики объясняют это повышением стоимости приобретаемого сырья: в минувшем июле цена полиэтилена выросла на 25−30%.

Упаковка занимает около 30% в доле производства пищевой продукции, пояснил газете зампред правления РПС Дмитрий Леонов. Участники союза в своем обращении отметили, что ее стоимость — «один из факторов, повлиять на которые производители продуктов не могут».

В ФАС пообещали «принять меры реагирования в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства», пишет «Коммерсантъ». В Минпромторге заявили, что получили письмо от производителей пластиковой упаковки о подорожании сырья и перенаправили в антимонопольную службу. В Минсельхозе, в свою очередь, сообщили, что «обращали внимание профильного ведомства» на удорожание упаковки.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

По данным газеты, компании «Пище-Поли-Пласт», «Комус-Упаковка», «Технопарк-Флекс», завод «Протей» и «Данафлекс-Нано» предупредили контрагентов о повышении цен на упаковку на 5–15%. Президент Российского союза пекарей Алексей Ляпин заявил изданию, что с конца прошлого года она подорожала на 70%.

Директор компании «Химпартнеры» Константин Рзаев связал рост цен на упаковку с логистическими проблемами в международных поставках и с остановкой ряда крупных производств полимеров по всему миру. Эксперт считает, что сырье продолжит дорожать: сейчас производители упаковки используют полимеры, закупленные в ноябре—декабре, а через два месяца будут работать уже на супердорогом сырье.

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Несколькими днями ранее «Известия» со ссылкой на источник на рынке сообщили, что торговые сети уведомили Минпромторг о готовности повысить цены на яйца и мясо птицы. По данным издания, производители запросили повышение отпускных цен на величину до 10%, аргументировав это сокращением предложения из-за птичьего гриппа. В министерстве признали, что предпосылки для некоторого повышения отпускных цен могут создать увеличение затрат на корма, ухудшение ситуации с распространением заболеваний среди животных в некоторых регионах и повышение спроса на эти продукты.

Автор
Наталия Анисимова
рост цен продукты упаковка «Руспродсоюз» сырье полиэтилен
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