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Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита

Один из крупнейших производителей сахара — компания «Русагро» предупредила о росте оптовых цен на сахар на фоне ожиданий дефицита этого товара. Причина — снижений посевов и урожайности сахарной свеклы
Русагро AGRO ₽749 +0,08% Купить
Фото:Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В третьем квартале 2020 года оптовая цена на сахар у группы «Русагро», третьего крупнейшего производителя в России, выросла на 14% к аналогичному кварталу прошлого года — до 30,1 руб/кг без НДС, говорится в отчетности компании. Цена реализации, как сказано в отчете, выросла «в связи с ожиданиями дефицита сахара в России». Такой прогноз связан со снижением площади посевов сахарной свеклы и снижением урожайности, а также ростом мировых цен на сахар в четвертом квартале, уточнил РБК гендиректор «Русагро» Максим Басов.

Выручка сахарного бизнеса у «Русагро», несмотря на рост цен на сахар, в третьем квартале сократилась на 10% — до 6,8 млрд руб. Причиной стало снижение продаж сахара, указано в отчете.

В Союзроссахаре нехватки сахара не ожидают, хотя и подтверждают, что сахара в этом году будет меньше. Посевы сахарной свеклы снизились, а урожай этом году в ряде регионов-производителей будет ниже из-за неблагоприятных погодных условий, говорит предправления Союзроссахара Андрей Бодин. Из урожая сахарной свеклы 2020 года будет произведено, по его оценка, около 5,2 млн т сахара, тогда как из урожая прошлого года произвели рекордные 7,7 млн т. Но Бодин напоминает, что производство сахара в России росло несколько лет подряд, и на начало производственного сезона в августе 2020 года у страны были максимальные исторические запасы сахара — около 2,9-3 млн т, которые позволяют покрыть внутреннее потребление — его Бодин оценивает около 6 млн т.

Группа «Русагро», которая выпускает бренды «Русский сахар», «Чайкофский», Mon Cafe и «Брауни», была по итогам 2019 года третьим крупнейшим производителем сахара в России с долей 12%, говорится в ее годовом отчете. Лидеры рынка — группа «Продимэкс» и ГК «Доминант».

Автор
Елена Сухорукова
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