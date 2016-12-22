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Помещение журнала Forbes займет ретейлер «Утконос»
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Помещение журнала Forbes займет ретейлер «Утконос»
Бизнес, 07:39
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Помещение журнала Forbes займет ретейлер «Утконос»
Онлайн-ретейлер «Утконос», принадлежащий Алексею Мордашову, займет освобождающийся офис редакции русской версии журнала Forbes на Малой Грузинской улице в Москве
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

Принадлежащий Алексею Мордашову интернет-гипермаркет по продаже продуктов «Утконос» планирует арендовать офис площадью 3 тыс кв. м в бизнес-центре на пересечении Малой Грузинской улицы и Столярного переулка. Об этом РБК рассказали сотрудники в трех брокерских компаниях, уточняя, что договор с арендатором еще не подписан. Объявления об аренде площадей в этом бизнес-центре появились на сайтах брокерских компаний, например Knight Frank.

О том, что Forbes планирует переехать с Малой Грузинской, стало известно в середине июля. Издание «Открытые медиа» сообщило, что сотрудники Forbes переедут в штаб-квартиру ACMG на Саввинской набережной, 5. Сейчас вместе с Forbes бизнес-центр занимают редакции входящих в группу ACMG изданий: OK! , L'Officiel, Geo, «Gala Биография» и др. Один из собеседников РБК уточняет, что редакциям других изданий ищут более дешевые помещения.

В пресс-службе компании KR Properties, которой принадлежит здание, не комментируют взаимоотношения с арендаторами. Директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман не подтвердил информацию о переезде редакции, предложив обратиться за комментарием ближе к 19 сентября. Именно эту дату переезда назвал РБК источник в редакции Forbes: «Мы 19 июля подписали уведомление, что с 19 сентября наши рабочие места находятся на Саввинской. Неподписавший через две недели после 19 сентября может быть уволен по Трудовому кодексу».

Гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин отказался от комментариев. Сейчас центральный офис интернет-гипермаркета расположен в Бутово, в пяти километрах за МКАД. Там же находится производственно-складской комплекс ретейлера площадью более 40 тыс кв. м.

Запрашиваемая ставка аренды в бизнес-центре в Столярном переулке составляет 30 тыс. руб. за 1 кв. м в год, включая налоги и коммунальные платежи, указывает представитель CBRE. Таким образом, аренда 3 тыс. кв. м обойдется примерно в 7,5 млн руб. ежемесячно.

С точки зрения расположения объект очень интересный: пять-семь минут от метро «Улица 1905 года», в районе Звенигородского шоссе, близость к которому всегда пользуется спросом у клиентов, отмечает директор департамента офисной недвижимости ILM Ксения Харкевич. По данным Knight Frank объем предложения офисов в Пресненском районе, где расположен бизнес-центр, составляет 189 тыс. кв. м, из них свободно почти 13%.

Издания ACMG переехали в бизнес-центр в Столярном переулке в 2016 году. По данным Росреестра, договор аренды с компанией «Ас Рус Медиа», юрлицом издателя Forbes, действует до июля 2021 года. Арендатор должен предупредить собственника за полгода до досрочного расторжения контракта, говорит источник, близкий к ACMG, уточняя, что планы переезда появились еще в начале лета.

Последние два месяца вокруг русской версии журнала Forbes, флагманского издания ACMG, не утихают скандалы. С июня у издания уже дважды сменился главный редактор. В начале июня издатель уволил Николая Ускова, исполняющим обязанности главного редактора Forbes был назначен шеф-редактор издания Николай Мазурин. Но уже в конце июля новым и.о. главного редактора стал Андрей Золотов, ранее руководивший приложением Forbes Life.

Произошло это после того, как сотрудники Forbes направили в прокуратуру Москвы заявление в связи с изъятием из августовского номера статьи о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Журналисты попросили провести проверку возможного нарушения закона «О СМИ».

Помимо внутриредакционных проблем ACMG также испытывает сложности в отношениях с партнерами. В частности, медиахолдинг задолжал Первому полиграфическому комбинату, печатавшему журналы Forbes и Geo, более 20 млн руб., сообщал ранее «Коммерсантъ». Типография обратилась в суд, а печать Forbes была перенесена в Литву. Еще 100 млн руб., по данным «Ведомостей», «АС Рус Медиа» задолжал Федеральной налоговой службе, по ее требованию были заблокированы 28 счетов издателя.

Авторы: Надежда Федорова, Мария Истомина, Ольга Дубравицкая.
При участии: Галина Казакулова.
Теги: «Утконос» , Forbes , офисы
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