Владелец российского Forbes подал два иска к экс-главреду издания Ускову

Бизнесмен Александр Федотов, издающий российскую версию журнала Forbes, подал иски к бывшему главному редактору издания Николаю Ускову. В начале июля Усков обратился в суд с требованием о восстановлении в должности

Александр Федотов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Издатель российской версии Forbes, владелец группы Artcom Media Group (ACMG) Александр Федотов подал в суд на бывшего главного редактора издания Николая Ускова, сообщил РБК директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман.

В Мосгорсуд Федотовым направлено два иска — о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о разглашении коммерческой тайны, уточнил Озман, отказавшись от дальнейших комментариев.

В картотеке Мосгорсуда на вечер понедельника, 6 августа, был зарегистрирован только один иск — о защите чести и достоинства, следует из картотеки суда.

Об увольнении Ускова с занимаемой им должности стало известно 9 июня. В ACMG сообщили РБК, что причиной увольнения стали «неудовлетворенность качеством» работы и нарушения трудового контракта​ со стороны главного редактора журнала. Позднее сам Усков заявил, что, что был уволен ​за участие в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы».



По словам отстраненного от должности главреда, Федотов предложил ему «нехилую компенсацию» в размере почти $100 тыс. «Возможно, вы удивитесь, но я отказался. Не то чтобы я счел эту компенсацию маленькой. Я считаю ее слишком большой. Все очень просто. Федотов надеется, что я буду молчать и, сытно урча, «отползу» в сторону «заниматься другими проектами». Но я этого не сделаю», — написал Усков в Facebook.

6 июля Николай Усков сообщил РБК о том, что он подал иск в Пресненский суд Москвы к издателю Forbes — компании «АС РУС МЕДИА» — о восстановлении на работе в прежней должности. Он заявил о намерениях добиваться признания незаконными дисциплинарных взысканий и выплат, в том числе, компенсации морального вреда.

Кроме того, Усков в разговоре с РБК рассказал, что он планирует подать еще ряд исков. «Предметом других исков к [владельцу группы ACMG Александру] Федотову будет и нарушение закона «О СМИ», невыплаты зарплаты и гонораров и прочее», — отметил он.