Кремль оценил улучшение отношений с Telegram

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле рады, что компания свободно работает в России

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В Кремле положительно оценили факт, что представитель Telegram, вице-президент компании Илья Перекопский накануне участвовал в панельной дискуссии представителей ИT-индустрии, которая прошла в Казани под председательством премьера Михаила Мишустина.

«Мы знаем, что сейчас Telegram свободно осуществляет свою деятельность на территории России. Мы рады этому. Мы рады также тому, что представители компании принимают участие в таких дискуссиях. Мы считаем, что это очень полезно», — цитирует пресс-секретаря президента корреспондент РБК.

Накануне Перекопский призвал российские власти присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. «Раньше была ставка Золотой Орды, все привозили дань в Татарстан, а сейчас есть ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — саркастически закончил свою речь вице-президент Telegram.

О недостаточности требований к Apple насчет предустановки отечественных приложений на iPhone заявил и основатель компании Павел Дуров. «Я бы старался обязать Apple как минимум предустанавливать собственные, альтернативные магазины приложений, которые позволяли бы местным разработчикам не отправлять 30% от своего оборота в Калифорнию. Это было бы более эффективной мерой поддержки локального ИT, чем обсуждаемый в ряде стран ЕС цифровой налог», — написал он.