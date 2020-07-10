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Кремль оценил улучшение отношений с Telegram

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле рады, что компания свободно работает в России
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

В Кремле положительно оценили факт, что представитель Telegram, вице-президент компании Илья Перекопский накануне участвовал в панельной дискуссии представителей ИT-индустрии, которая прошла в Казани под председательством премьера Михаила Мишустина.

«Мы знаем, что сейчас Telegram свободно осуществляет свою деятельность на территории России. Мы рады этому. Мы рады также тому, что представители компании принимают участие в таких дискуссиях. Мы считаем, что это очень полезно», — цитирует пресс-секретаря президента корреспондент РБК.

Накануне Перекопский призвал российские власти присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. «Раньше была ставка Золотой Орды, все привозили дань в Татарстан, а сейчас есть ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — саркастически закончил свою речь вице-президент Telegram.

Дуров назвал способ покончить с монополией Apple на установку приложений
Технологии и медиа
Павел Дуров

О недостаточности требований к Apple насчет предустановки отечественных приложений на iPhone заявил и основатель компании Павел Дуров. «Я бы старался обязать Apple как минимум предустанавливать собственные, альтернативные магазины приложений, которые позволяли бы местным разработчикам не отправлять 30% от своего оборота в Калифорнию. Это было бы более эффективной мерой поддержки локального ИT, чем обсуждаемый в ряде стран ЕС цифровой налог», — написал он.

Telegram был официально заблокирован на территории России решением Таганского суда Москвы в апреле 2018 года. Ограничение было наложено из-за отказа разработчиков мессенджера передать ФСБ ключ дешифровки сообщений, которые спецслужба требовала, мотивируя необходимостью бороться с терроризмом.

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Технологии и медиа
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

18 июня Роскомнадзор объявил, что снимает ограничение на работу Telegram в России. Причиной такого решения в ведомстве назвали готовность Дурова противодействовать терроризму и экстремизму.

Позже замминистра связи Алексей Волин заявил, что решение отменить ограничения было связано как с готовностью команды мессенджера начать сотрудничество в борьбе с наркотиками и терроризмом, так и с тем, что технически заблокировать Telegram оказалось невозможно.

Авторы: Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
Теги: Telegram, Дмитрий Песков, Павел Дуров
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