Дуров пообещал «Цифровое сопротивление» Telegram в Китае и Иране

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После отмены блокировки Telegram в России администраторы прокси-серверов помогут обходить ограничения в Иране и Китае, где запрещено использование мессенджера. Об этом его создатель Павел Дуров сообщил в своем англоязычном канале.

«Мы попросим администраторов бывших прокси-серверов для российских пользователей сосредоточить свои усилия на этих странах», — написал Дуров.

Они также должны быть готовы к новым вызовам, «поскольку политическая ситуация в мире становится все более непредсказуемой, все больше правительств могут попытаться заблокировать приложения, ориентированные на конфиденциальность», отметил Дуров.

Основатель Telegram добавил, что движение «Цифровое сопротивление» не завершится после «прекращения огня» в России на прошлой неделе. «Оно только начинается — и становится глобальным», — заверил Дуров.