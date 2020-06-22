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Дуров пообещал «Цифровое сопротивление» Telegram в Китае и Иране

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

После отмены блокировки Telegram в России администраторы прокси-серверов помогут обходить ограничения в Иране и Китае, где запрещено использование мессенджера. Об этом его создатель Павел Дуров сообщил в своем англоязычном канале.

«Мы попросим администраторов бывших прокси-серверов для российских пользователей сосредоточить свои усилия на этих странах», — написал Дуров.

Они также должны быть готовы к новым вызовам, «поскольку политическая ситуация в мире становится все более непредсказуемой, все больше правительств могут попытаться заблокировать приложения, ориентированные на конфиденциальность», отметил Дуров.

Основатель Telegram добавил, что движение «Цифровое сопротивление» не завершится после «прекращения огня» в России на прошлой неделе. «Оно только начинается — и становится глобальным», — заверил Дуров.

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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Роскомнадзор 18 июня объявил о том, что не будет блокировать Telegram на территории России. Дуров назвал такое решение «отличной новостью», отметив, что «право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах». Создатель мессенджера также понадеялся, что отмена блокировки будет долгосрочной.

Материал дополняется.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Павел Дуров, Telegram
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