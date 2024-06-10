Knauf передаст российский бизнес менеджменту с возможностью выкупа

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Немецкий производитель стройматериалов Knauf передаст российский бизнес местному топ-менеджмент с возможностью обратного выкупа, рассказал «РИА Новости» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. 15% от суммы оценки, но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет», — заявил он.

О передаче бизнеса менеджменту Knauf объявил 22 апреля. Тогда в компании уточняли, что сделка должна быть одобрена российскими властями.

Компания Knauf была основана в Германии в 1932 году и на тот момент включала в себя лишь гипсовый рудник, производство гипса и завод сухих строительных смесей. На российский рынок Knauf официально вышла в 1993 году. Первым активом компании здесь стали акции комбината теплоизоляционных и гипсовых изделий в Красногорске. Позднее у нее появились заводы в Краснодарском крае, Астраханской, Нижегородской, Тульской, Челябинской, Московской и других областях. Сейчас, по информации на сайте компании, у Knauf в России 20 заводов, шесть сбытовых организаций и шесть собственных учебных центров. На ее предприятиях выпускают стройматериалы и материалы для внутренней отделки: гипсовые и цементные строительные смеси, металлопрофили, гипсокартонные листы, минераловатные утеплители, штукатурки, шпаклевки, клеи и т.д. Также у компании есть горнодобывающие активы.

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