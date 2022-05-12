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Страховщик Allianz заявил о возможном уходе из России с €500 млн убытков

Одна из крупнейших страховых компаний Европы Allianz заявила, что с большой долей вероятности прекратит работу в России. По оценкам руководства компании, это может обернуться ей потерей прибыли на €500 млн
Фото: Miguel Villagran / Getty Images
Фото: Miguel Villagran / Getty Images

Одна из крупнейших европейских страховых компаний Allianz с большой долей вероятности покинет российский рынок, что может привести к потере ею прибыли в размере €500 млн. Об этом, как сообщает британское издание Financial Times (FT), заявил финансовый директор страховой группы Джулио Терзариол, представляя квартальные результаты работы компании.

«Нам необходимо продумать весь процесс, но я бы определил вероятность [ухода из России] как очень высокую», — сказал Терзариол, отказавшись назвать сроки возможного ухода компании с российского рынка.

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FT отмечает, что в компании заявили о возможном «единовременном ущербе» в €0,4–0,5 млрд. В компании уточнили, что данные потери будут вызваны в основном «корректировкой бухгалтерии» и не повлияют на капитализацию или денежные средства.

Компания Allianz объявила о прекращении страхования нового бизнеса и новых инвестиций в России 14 марта. Причиной этого назвали снижение рисков. Россия и Украина обеспечили 0,2% операционной прибыли компании в 2021 году.

На сайте компании указывается, что Allianz была основана в 1890 году, через три года был открыт первый зарубежный филиал компании в Лондоне. В 1895 году акции Allianz впервые начали торговаться на Берлинской фондовой бирже. С 1990 года Allianz работает в России, с 2012 года на российском рынке работает АО СК «Альянс» под единым глобальным брендом Allianz.

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12 мая об уходе из России также сообщил германский концерн Siemens. В начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и санкций. Financial Times со ссылкой на источник ранее писала, что компания продолжит выполнять в России лишь «малый объем сервисных работ» и что в Siemens оценивают последствия санкций, введенных против России.

С конца февраля международные компании начали объявлять об уходе с российского рынка, прекращении инвестиций и поставок или передаче бизнеса в России. Среди таких компаний производители компьютерного и коммуникационного оборудования, ИТ-компании и автопроизводители, банки, производители продуктов, сервисы и финансовые компании.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
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