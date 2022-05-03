BP оценила убыток от решения продать долю в «Роснефти»

В британской компании сообщили, что убытки в первом квартале в основном связаны с решением о продаже 19,75% «Роснефти». Ранее BP допускала, что этот шаг в общей сложности повлечет расходы до $25 млрд

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ВР оценила чистый убыток за первый квартал 2022 года в $20,38 млрд, следует из отчетности компании. Заявленные убытки связали в основном с решением о выходе из пакета акций «Роснефти».

«Убыток до вычета налога составил $24 млрд и $1,5 млрд в результате потери значительного влияния и решения BP выйти из своей 19,75-процентной доли в «Роснефти» и других проектов с компанией в России соответственно», — говорится в сообщении.

При этом выручка BP за отчетный период выросла на 40%, до $51,22 млрд по сравнению с первым кварталом 2021 года. Свободный денежный поток вырос на 34% и составил $8,21 млрд, капитальные затраты сократились на 23%, до $2,929 млрд. Чистый долг сократился с $33,3 млрд до $27,4 млрд.

«Наше февральское решение о выходе из доли в «Роснефти» привело к существенным расходам и общим убыткам, о которых мы сообщили сегодня. Но это не изменило нашу стратегию, наши финансовые рамки или наши ожидания в отношении распределения акций», — заявил главный исполнительный директор

Бернард Луни.

Совет директоров BP объявил 27 февраля, что компания продает 19,75% «Роснефти», а Бернард Луни и экс-глава компании Роберт Дадли выходят из совета директоров «Роснефти». BP также сообщила о выходе из трех cовместных предприятий с компанией в России.

BP и «Роснефть» стали партнерами в 1998 году, начиная с проектов в сфере добычи. В 2006 году BP в ходе IPO российской компании стала владельцем 1,25%. В 2013 году в рамках консолидации «Роснефтью» ТНК-ВР BP получила еще 18,5% акций. Она стала крупнейшим иностранным акционером российской компании.

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Индийское издание Economic Times со ссылкой на источники сообщило, что Министерство нефти и природного газа Индии обратилось к национальным энергетическим компаниям с государственным участием — ONGC Videsh, Indian Oil, Bharat Petro Resources, Prize Petroleum, Oil India и GAIL — с просьбой оценить возможность покупки у британской BP доли попавшей под западные санкции «Роснефти».