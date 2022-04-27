Visa оценила убытки после ухода из России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
В Белгородской области загорелся склад боеприпасов Общество, 04:57
Блинкен заявил, что США поддержат Украину в вытеснении России из Донбасса Политика, 04:33
Власти Италии опровергли данные о планах национализировать завод ЛУКОЙЛа Политика, 03:27
Шеф Пентагона призвал не спекулировать на теме вступления Украины в НАТО Политика, 02:54
CNN узнал о создании США в ФРГ центра координации военной помощи Украине Политика, 02:16
Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о «хакерах из России» Политика, 01:44
Британия пообещала поставить Украине ракеты класса Brimstone Политика, 01:13
Visa оценила убытки после ухода из России Финансы, 01:07
WP сообщила об уходе координатора санкций США в длительный отпуск Политика, 00:54
Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и установил рекорд Спорт, 00:24
Белый дом призвал к снижению накала риторики о возможности ядерной войны Политика, 00:16
Эксперты оценили угрозу санкций для цифровой трансформации России Технологии и медиа, 00:00
Власти допустили льготную ипотеку на рынке вторичного жилья Бизнес, 00:00
Байден выдвинул посла в Словакии на пост главы дипмиссии США на Украине Политика, 26 апр, 23:57
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Финансы ,  
0 

Visa оценила убытки после ухода из России

Visa приостановила свою деятельность в России 10 марта. Компания понесла убытки не только из-за деконсолидации российской «дочки», но и в связи с необходимостью поддерживать персонал
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Платежная система Visa, которая в марте прекратила работу в России, заявила о потере $60 млн из-за ситуации на Украине, сообщается в отчете Visa за второй квартал 2022 финансового года.

«В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 г., мы зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в размере $35 млн в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании», — говорится в отчете.

На поддержку персонала в России и на Украине Visa потратила $25 млн.

Компания отметила, что выручка от бизнеса в России за весь 2021 финансовый год и первую половину 2022 (финансовый год начинается с 1 октября предыдущего календарного года) составила только 4% от всей консолидированной чистой выручки.

При этом чистая прибыль компании за второй квартал составила $3,6 млрд, она увеличилась на 21%. Помимо убытков из-за ситуации на Украине, Visa потеряла $127 млн от инвестиций в акционерный капитал и $40 млн из-за амортизации приобретенных нематериальных активов и единовременных затрат, связанных с их приобретением.

От Adobe до Visa: какие компании приостановили работу в России
Фотогалерея 

В связи с уходом Visa из России карты этой платежной системы, выпущенные отечественными банками, перестали работать за рубежом, а карты иностранных банков с Visa прекратили работать в России. Платежи внутри страны по российским картам Visa продолжают работать, поскольку с 2015 года транзакции на территории России обрабатывает государственный платежный оператор «Национальная система платежных карт». Тоже самое касается и карт другой ушедшей из России платежной системы — Mastercard.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images Налоговое законодательство после 24 февраля: что изменилось для компаний
Статьи
Pro
Фото: David Dee Delgado / Getty Images Как научиться говорить убедительно: 7 фраз
Статьи
Pro
Фото: Martin Meissner / AP К чему приведет конфликт на Украине. Отвечают Рэй Далио и Кэти Вуд
Статьи
Pro
Фото: Astemir Almov / Unsplash Замерли перед прыжком: когда освободятся лучшие офисы Москвы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Хуже, чем пандемия»: чем грозит Германии отказ от нефти и газа из России
Статьи
Pro
Фото: Michael Buckner / Getty Images Брендинг под копирку: зачем компании выпускают продукты-клоны
Статьи
Pro x The Economist
Федеральная резервная система (Вашингтон, США) ФРС допустила историческую ошибку. Приведет ли это к мировой рецессии
Статьи
Pro
Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь
Прогнозы

На фоне ухода зарубежных систем в России выросла доля операций по картам с национальной платежной системой «Мир». Об этом РБК в начале апреля рассказали в Тинькофф Банке, ВТБ, Альфа-банке, «Русском стандарте», МКБ, ПСБ и «Открытии».

Например, в Тинькофф отметили, что за месяц с 28 февраля по конец марта доля платежей картами Mastercard сократилась с 43 до 38%, доля Visa — c 38 до 35%, доля платежей по картам «Мир» увеличилась с 18 до 26%. По статистике эквайрингового бизнеса ВТБ, доля платежей по картам «Мир» в марте достигала на максимуме 28,4% от общего оборота транзакций по картам.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Visa убытки приостановка деятельности
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Карты UnionPay от российских банков. Заменят ли они Visa и Mastercard
Финансы
НСПК установила комиссии для банков по картам ушедших Visa и Mastercard
Финансы
Криптобиржа Binance прекратит принимать Mastercard и Visa из России
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter