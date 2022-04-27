Visa оценила убытки после ухода из России

Visa приостановила свою деятельность в России 10 марта. Компания понесла убытки не только из-за деконсолидации российской «дочки», но и в связи с необходимостью поддерживать персонал

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Платежная система Visa, которая в марте прекратила работу в России, заявила о потере $60 млн из-за ситуации на Украине, сообщается в отчете Visa за второй квартал 2022 финансового года.

«В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 г., мы зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в размере $35 млн в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании», — говорится в отчете.

На поддержку персонала в России и на Украине Visa потратила $25 млн.

Компания отметила, что выручка от бизнеса в России за весь 2021 финансовый год и первую половину 2022 (финансовый год начинается с 1 октября предыдущего календарного года) составила только 4% от всей консолидированной чистой выручки.

При этом чистая прибыль компании за второй квартал составила $3,6 млрд, она увеличилась на 21%. Помимо убытков из-за ситуации на Украине, Visa потеряла $127 млн от инвестиций в акционерный капитал и $40 млн из-за амортизации приобретенных нематериальных активов и единовременных затрат, связанных с их приобретением.

В связи с уходом Visa из России карты этой платежной системы, выпущенные отечественными банками, перестали работать за рубежом, а карты иностранных банков с Visa прекратили работать в России. Платежи внутри страны по российским картам Visa продолжают работать, поскольку с 2015 года транзакции на территории России обрабатывает государственный платежный оператор «Национальная система платежных карт». Тоже самое касается и карт другой ушедшей из России платежной системы — Mastercard.

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На фоне ухода зарубежных систем в России выросла доля операций по картам с национальной платежной системой «Мир». Об этом РБК в начале апреля рассказали в Тинькофф Банке, ВТБ, Альфа-банке, «Русском стандарте», МКБ, ПСБ и «Открытии».

Например, в Тинькофф отметили, что за месяц с 28 февраля по конец марта доля платежей картами Mastercard сократилась с 43 до 38%, доля Visa — c 38 до 35%, доля платежей по картам «Мир» увеличилась с 18 до 26%. По статистике эквайрингового бизнеса ВТБ, доля платежей по картам «Мир» в марте достигала на максимуме 28,4% от общего оборота транзакций по картам.