Первый пассажирский поезд отправился из Петербурга в Крым

Первый пассажирский поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Поезд под названием «Таврия», который проедет по Крымскому мосту, отправился в 14:00 мск с Московского вокзала Петербурга. Время в пути до Севастополя составит 43,5 часа. За это время поезд преодолеет 2742 км. В инфоцентре «Крымский мост» сообщили, что в первом поезде на полуостров поедут более 600 пассажиров.

Ранее в рамках открытия железнодорожной части Крымского моста президент России Владимир Путин проехал по мосту в кабине машиниста поезда, следующего из Керчи в Тамань. В церемонии отправления поезда из Петербурга в Севастополь президент участвовал по видеосвязи.

Продажи билетов на поезда в Крым стартовали в ноябре этого года. Во вторник, 24 декабря, отправится первый поезд в Крым из Москвы. Время в пути составит 33 часа.