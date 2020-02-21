Названа дата старта продаж билетов на поезда в Крым из новых городов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Первые билеты на поезда в Крым из Екатеринбурга, Мурманска и Кисловодска поступят в продажу 25 февраля. Об этом говорится в сообщении «Гранд Сервис Экспресса» (оператора железнодорожных перевозок на полуостров), поступившем в РБК.

Помимо этого, откроются новые маршруты на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга. Так, 27 февраля и затем через день начнет курсировать поезд из Москвы в Севастополь. По пути состав проедет через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Кроме того, появятся новые маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию: поезда будет отбывать с Казанского и Московского вокзалов.

Составы из Санкт-Петербурга будут отправляться в Евпаторию с 28 апреля и затем каждые два дня, а в Феодосию — два раза в неделю с 7 мая. Из Москвы в Евпаторию первый поезд отправится 2 мая и будет ходить через день, а в Феодосии по железной дороге можно будет поехать с 4 мая, после чего поезда буду ходить несколько раз в неделю.

О новых железнодорожных маршрутах в Крым к курортному сезону гендиректор «Гранд Сервис Экспресса» (оператор железнодорожных перевозок в Крым) Александр Ганов сообщил в ноябре.