Индия заявила о проблемах у 3 млн рабочих в случае санкций против АЛРОСЫ

Алмазы из России идут в Индию на полировку и огранку. Если против АЛРОСЫ — крупнейшей российской компании, добывающей алмазы, — введут санкции G7, «неопределенность» ждет три миллиона индийских рабочих, пишет The Economic Times

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Санкции против российской алмазодобывающей компании АЛРОСА, которые могут ввести страны G7, возможно, повлияют на соответствующую отрасль Индии, пишет местная газета The Economic Times (ET) со ссылкой главу Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випула Шаха.

В G7 входят США, Германия, Франция, Британия, Италия, Канада и Япония.

Шах рассказал, что «из разных источников» слышал о возможном введении ограничений в отношении крупных алмазов.

«Мы не имеем ни малейшего представления о том, в какой форме будут введены санкции. Это повлияет на занятость алмазодобытчиков в Сурате», — сказал он.

Сурат — город на западе Индии, важную часть экономики которого составляет полировка алмазов. Как отмечает газета, там полируют «девять из десяти» алмазов в мире, и когда санкции начнут действовать, будет неизвестна судьба трех миллионов рабочих Сурата. Индия получает необработанные алмазы для огранки в том числе из России.

Источники в отрасли заявили ET, что о введении ограничений в отношении алмазов в один карат, добытых российской компанией АЛРОСА, могут объявить во время встречи стран G7 19-21 мая в Японии. Один из собеседников газеты отметил, что Дели обратился к G7 с просьбой пересмотреть вопрос о санкциях в алмазной отрасли, поскольку число работников в сфере огранки алмазов выше, чем, например, в нефтяной отрасли, в рамках которой уже действуют некоторые ограничения.





Bloomberg писал в феврале, что страны G7 и ЕС обсуждали возможность отслеживания экспортированных из России алмазов. В начале марта Госдепартамент США официально сообщил об обсуждении с Еврокомиссией и алмазным бизнесом того, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней. Позднее появился доклад главы отдела Госдепа по координации санкций Джеймса О'Брайена, из которого следовало, что в середине мая западные страны могут рассмотреть введение требования о декларировании готовых алмазов таким образом, чтобы было доказано их происхождение не из России.



При этом АЛРОСА уже находится под санкциями. Их в прошлом году ввел Вашингтон. Компании запретили привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в США, ее активы заблокировали.

Россия называет введенные против нее ограничения нелегитимными и считает, что они должны быть отменены.