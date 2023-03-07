США и ЕС обсудили возможность лишения России доходов от алмазов

Представители Госдепартамента США и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней. Об этом говорится на сайте Госдепа.

«Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов», — говорится в сообщении.

Госдеп и Еврокомиссия призвали представителей индустрии принять участие «в будущих импортных мерах, связанных с Россией, в том числе в отношении бриллиантов».

Крупнейший в мире производитель необработанных алмазов — российская компания АЛРОСА, на нее приходится около 30% мирового производства. Она уже попала под санкции Запада в конце февраля прошлого года. Компании было запрещено привлекать капитал через выпуски акций и облигаций в США. Вскоре США расширили ограничения: в апреле активы АЛРОСА были заблокированы. В марте США запретили импорт бриллиантов из России, ограничения против АЛРОСА ввели также британские власти.

Мировой алмазный центр находится в Бельгии. Власти страны выступали против санкций в алмазной отрасли и запрета импорта российских драгоценных камней. Бельгийские власти считают, что санкции лишь приведут к перенаправлению экспорта из России в другие страны. При этом импорт из России сокращается даже без санкций из-за общественного давления. По данным Минэкономразвития России, в третьем квартале импорт драгоценных камней упал на треть.