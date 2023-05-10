Американский миллиардер-инвестор спрогнозировал рецессию в СШA

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:06
Министр внутренних дел Турции обвинил США в попытках вмешаться в выборы Политика, 10:05
Прибыль российских операторов электричек упала в пять раз Бизнес, 10:00
Пакистан заявил о желании оплачивать поставки российской нефти в юанях Политика, 09:54
Курс биткоина опустился до минимума за две недели Крипто, 09:53
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 09:46
Алчные корпорации раскручивают инфляцию. Так ли это — The Economist Pro, 09:41
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
В Курганской области потушили все пожары, угрожавшие населенным пунктам Общество, 09:31
Ракова сообщила о созданной в Москве экосистеме клинисследований лекарств Город, 09:30
ФСБ предотвратила покушения на начальника полиции в Запорожской области Политика, 09:28
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 09:23
Аналитики Bank of America снизили прогноз цены Brent до $80 за баррель Инвестиции, 09:23
Маск анонсировал звонки и видеочат в Twitter Бизнес, 09:22
Снижение цен и рост ставок: к чему привел запрет на нулевую ипотеку Недвижимость, 09:20
Бизнес ,  
0 

Американский миллиардер-инвестор спрогнозировал рецессию в СШA

Американский миллиардер-инвестор спрогнозировал «жесткую посадку» и рецессию в США
Стэн Дракенмиллер заявил, что экономика США находится на грани рецессии, и предсказал ей «жесткую посадку», включая рост уровня безработицы и рост числа банкротств
Стэн Дракенмиллер
Стэн Дракенмиллер (Фото: Neilson Barnard / Getty Images)

Президент и основатель инвестиционного фонда Duquesne Capital Стэн Дракенмиллер, чье состояние превышает $6,4 млрд, оценил экономику США как «балансирующую на грани рецессии» и предсказал ей «жесткую посадку», пишет Bloomberg.

По его словам, спад экономики может произойти уже в текущем квартале — даже раньше, чем он ожидал. Бизнесмен полагает, что на это повлияет ряд факторов, включая снижение розничных продаж и «потрясения, охватившие региональные банки страны».

«Я не предсказываю что-то хуже, чем в 2008 году. Тем не менее, чтобы быть хорошим риск-менеджером, просто наивно не брать в расчет плохие сценарии», — отметил Дракенмиллер.

«Жесткая посадка» в его понимании означает уровень безработицы, превышающий 5%, падение корпоративной прибыли не менее чем на 20% и рост числа банкротств.

О риске рецессии в США последние месяцы говорят многие политики и бизнесмены, которые связывают это с чередой банковских банкротств: за несколько месяцев в США обанкротились четыре крупных банка. First Republic Bank (14-е место по активам) перешел под внешнее управление Федеральной корпорации страхования вкладов США (FDIC) в начале мая. До этого обанкротились Silvergate Capital Corp., Silicon Valley Bank (SVB, 16-е место по активам) и Signature Bank.

Глава JPMorgan Джейми Даймон в начале апреля заявил, что банкротство крупных банков увеличило шансы на рецессию в США, а над экономикой страны «нависли грозовые тучи». Президент США Джо Байден заверял, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со стабильного на негативный. А в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC) не исключили, что в США может произойти рецессия к концу этого года.

Читайте на РБК Pro
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
Фальшивый чек на $10 млн: как комик Джим Керри годами воевал с депрессией
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Откуда берется зависть и как ее победить — 4 способа

Помимо рецессии США могут столкнуться с дефолтом, если в ближайшее время конгресс не повысит лимит госдолга. Госдолг США достиг предельного уровня в январе — $31,4 трлн. В начале мая глава Минфина Джанет Йеллен предупредила, что правительство уже к 1 июня может оказаться неспособным его обслуживать. Байден накануне исключал возможность дефолта и отметил, что США не уклоняются от уплаты долгов.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
миллиардер рецессия дефолт США Инфляция
Материалы по теме
Экс-министр финансов США заявил о риске рецессии
Экономика
Глава JPMorgan назвал крах Silicon Valley Bank шагом к рецессии в США
Финансы
Предсказавший кризис 2008 года Рубини описал сценарий рецессии в США
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter