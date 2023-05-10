Американский миллиардер-инвестор спрогнозировал рецессию в СШA

Стэн Дракенмиллер заявил, что экономика США находится на грани рецессии, и предсказал ей «жесткую посадку», включая рост уровня безработицы и рост числа банкротств

Стэн Дракенмиллер (Фото: Neilson Barnard / Getty Images)

Президент и основатель инвестиционного фонда Duquesne Capital Стэн Дракенмиллер, чье состояние превышает $6,4 млрд, оценил экономику США как «балансирующую на грани рецессии» и предсказал ей «жесткую посадку», пишет Bloomberg.

По его словам, спад экономики может произойти уже в текущем квартале — даже раньше, чем он ожидал. Бизнесмен полагает, что на это повлияет ряд факторов, включая снижение розничных продаж и «потрясения, охватившие региональные банки страны».

«Я не предсказываю что-то хуже, чем в 2008 году. Тем не менее, чтобы быть хорошим риск-менеджером, просто наивно не брать в расчет плохие сценарии», — отметил Дракенмиллер.

«Жесткая посадка» в его понимании означает уровень безработицы, превышающий 5%, падение корпоративной прибыли не менее чем на 20% и рост числа банкротств.

О риске рецессии в США последние месяцы говорят многие политики и бизнесмены, которые связывают это с чередой банковских банкротств: за несколько месяцев в США обанкротились четыре крупных банка. First Republic Bank (14-е место по активам) перешел под внешнее управление Федеральной корпорации страхования вкладов США (FDIC) в начале мая. До этого обанкротились Silvergate Capital Corp., Silicon Valley Bank (SVB, 16-е место по активам) и Signature Bank.

Глава JPMorgan Джейми Даймон в начале апреля заявил, что банкротство крупных банков увеличило шансы на рецессию в США, а над экономикой страны «нависли грозовые тучи». Президент США Джо Байден заверял, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со стабильного на негативный. А в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC) не исключили, что в США может произойти рецессия к концу этого года.

Помимо рецессии США могут столкнуться с дефолтом, если в ближайшее время конгресс не повысит лимит госдолга. Госдолг США достиг предельного уровня в январе — $31,4 трлн. В начале мая глава Минфина Джанет Йеллен предупредила, что правительство уже к 1 июня может оказаться неспособным его обслуживать. Байден накануне исключал возможность дефолта и отметил, что США не уклоняются от уплаты долгов.