Глава «Трансконтейнера» заявил о дефиците судов в российских портах

В морских портах России из-за ухода глобальных контейнерных линий наблюдается дефицит судов. Самая сложная ситуация возникла в Петербурге, но проблема решается, заявил в интервью РБК глава «Трансконтейнера» Виталий Евдокименко

Виталий Евдокименко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В морских портах России по-прежнему есть дефицит заходов судов, рассказал в интервью РБК президент компании «Трансконтейнер» Виталий Евдокименко.

«Сейчас участники рынка озабочены и серьезно занимаются формированием морских сервисов для прихода на Северо-Запад», — заявил топ-менеджер.

По его словам, ранее в этом регионе была сложная ситуация с судозаходами, но она начинает решаться. «Это важно с учетом того, что творится в направлении Дальнего Востока: уже сейчас туда сложно проехать, чтобы вывезти все нужные объемы товаров и грузов», — объяснил Евдокименко. При этом на Дальнем Востоке «в целом удалось насытить рынок судами». В Азово-Черноморском бассейне нет такого дефицита, как на Северо-Западе, но периодически возникают проблемы локального характера, утверждает он.

«Трансконтейнер» — крупнейший контейнерный железнодорожный оператор в России и СНГ, который принадлежит транспортно-логистической группе «Дело» (51% — у Сергея Шишкарева, 49% — у «Росатома»). Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России, а также 58,67% акций Сахалинского морского пароходства (SASCO), флот которого состоит из 13 судов. По данным Росстата, в 2022 году перевозки российским морским транспортом достигли 28,2 млн т — на 20,3% больше, чем годом ранее.

По словам Евдокименко, дефицит фрахта морских судов, в том числе на Дальнем Востоке, возник, когда глобальные контейнерные линии (к примеру, Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd) ушли на фоне международных санкций из-за проведения специальной военной операции на Украине. По данным Strategy Partners, ранее от 80 до 90% всего объема контейнеров полностью или частично перевозилось с использованием флота компаний, которые отказались от работы с Россией.

«В итоге весной прошлого года ставки на перевозку контейнеров пошли в гору. Скажем, сквозная ставка «Трансконтейнера» на импорт в Москву из Шанхая 40-футового контейнера через порт Восточный, включая автовывоз, в марте 2022 года скакнула до 1,35 млн руб. (с НДС) с 0,86 млн руб. в феврале», — вспоминает Евдокименко. Но рынок ко всему адаптируется, он «потихоньку насытился», в первую очередь на Дальнем Востоке, добавляет глава «Трансконтейнера». «Сейчас ставки стабилизировались, снизившись примерно в два раза по сравнению с прошлогодним весенним пиком», — сказал он.

В ноябре 2022 года председатель совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов называл отсутствие крупнотоннажного торгового флота ключевой проблемой для развития бизнеса. А в группе «Дело» подсчитали, что для организации бесперебойных поставок товаров российским логистическим компаниям нужно 32 морских контейнеровоза вместимостью 1,8–5 тыс. TEU к 2025 году.

Для того чтобы решить проблему с дефицитом судов у российских операторов, власти запустили программу строительства водного транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния в размере 136 млрд руб. Благодаря этому российские судоходные компании в ближайшие шесть лет получат в лизинг в целом свыше 250 судов различного назначения, заявил в феврале 2023 года премьер Михаил Мишустин.