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Война санкций ,  
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FESCO заявила о планах начала доставки бананов на фоне ухода Maersk

FESCO закупит морские суда для доставки бананов из Южной Америки на фоне ухода Maersk
На фоне ухода западных морских линий из России FESCO решила начать возить бананы из Латинской Америки и планирует для этого приобрести новые суда. Эквадор остается главным поставщиком самого популярного у россиян фрукта
FESCO FESH ₽39,65 +0,18% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Транспортная группа FESCO планирует заняться доставкой бананов из Эквадора и другой сельхозпродукции из Латинской Америки в Россию. Для этого компания в 2023 году собирается приобрести на вторичном рынке морские суда для перевозки 6–7 тыс. TEU (twenty-foot equivalent unit, контейнеры 20-футового эквивалента), рассказал журналистам ее совладелец и председатель совета директоров Андрей Северилов, передает корреспондент РБК. Сейчас контейнеровозы, которые есть в России, вмещают до 3,1–3,2 тыс. TEU.

По словам Северилова, FESCO решила заняться транспортным сообщением со странами Латинской Америки, потому что на этом направлении возникли сбои после ухода с российского рынка крупнейшего в мире контейнерного оператора Maersk и других иностранных транспортных компаний, в частности немецкой Hapag-Lloyd, которые были крупными перевозчиками бананов из Эквадора. Это произошло после начала военной спецоперации на Украине.

«Сейчас мы ведем переговоры с нашими партнерами — ретейлерами, которые заинтересованы в восстановлении утраченных маршрутов. В российской части маршрута обсуждаются заходы в порты Усть-Луга и Бронка [в Ленобласти и Санкт-Петербурге]», — сказал Северилов, не уточняя объемов будущих перевозок. Расходы на покупку судов он также не раскрыл.

У FESCO уже есть опыт перевозки сельхозпродукции по морю в контейнерах-рефрижераторах, напоминает представитель компании. Но без судов вместимостью 6–7 тыс. TEU возить сельхозпродукцию из Латинской Америки будет экономически невыгодно, добавляет он.

Завести бананы в Россию возможно только морским путем. Но на этом рынке FESCO придется конкурировать с логистическими каналами, которые уже сложились за последние полгода после введения антироссийским санкций, предупреждает гендиректор Союза производителей ягод Ирина Козий. Тем не менее услуги будут востребованы, считает она.

Чтобы возить бананы морем, нужны контейнеровозы большой вместимости и трансатлантические рейсы, отмечает управляющий партнер «Инфра Проектов» Алексей Безбородов. Такие сервисы были только у трех крупнейших компаний — Maersk, MSC и (периодически) CMA CGM. Но MSC продолжает заходы в Санкт-Петербург, в целом закрывая потребности российского рынка. Поэтому сейчас сложностей с завозом сельхозпродукции из Латинской Америки нет, к тому же эти товары не попали под санкции, говорит Безбородов.

Почему перспективно возить бананы

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Бананы — самый популярный фрукт в корзине россиян. По данным исследовательской компании NielsenIQ, которая отслеживает структуру покупок в крупнейших торговых сетях, в минувших январе—октябре на долю бананов приходилось почти 22% продаж фруктов в денежном выражении (на втором месте — яблоки, на которые пришлось 19,6% потребрасходов на фрукты, на третьем — мандарины с 8,5%).

По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году на долю Эквадора пришлось 96% всего российского импорта поставок бананов в денежном выражении. Всего Россия закупила их за рубежом на $1,07 млрд, в том числе из Эквадора — на $1,03 млрд. В натуральных объемах эквадорские экспортеры в прошлом году поставили 1,4 млн т бананов (или около 77,07 млн ящиков). В марте поставки в Россию рухнули по сравнению с предыдущим месяцем на 37,4%, с 9,32 млн до 5,83 млн ящиков, отчитывалась Ассоциация экспортеров бананов Эквадора (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE).

По данным республики, за первые восемь месяцев этого года объемы реализации бананов на российский рынок упали всего на 1–2%, притом что весной поставки сокращались очень резко, указывает Козий. За летние месяцы им удалось нагнать тот провал, что был в начале года сразу после введения санкций. Поставки идут достаточно хорошо, какие-то сложности в перевозках наблюдаются, но компании их решают, добавляет Козий.

В сентябре средняя цена 1 кг бананов в российских магазинах, по данным Росстата, составляла 84,6 руб. За год они подорожали на 8,7%.

Какие есть проблемы с флотом

Отсутствие крупнотоннажного торгового флота Северилов назвал ключевой проблемой для развития бизнеса. Ранее группа «Дело», конкурент FESCO, подсчитала, что для организации бесперебойных поставок товаров российским логистическим компаниям нужно 32 морских контейнеровоза вместимостью 1,8–5 тыс. TEU к 2025 году. По данным Strategy Partners, ранее от 80 до 90% всего объема контейнеров полностью или частично перевозилось с использованием флота компаний, которые отказались от работы с Россией после начала военной спецоперации на Украине. Потребность в контейнеровозах остро стоит на повестке, подтверждал и гендиректор группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин.

В сентябре премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому к 2025 году планируется построить четыре российских контейнеровоза вместимостью примерно 700 TEU и стоимостью 1,74 млрд руб. каждый. Но этого недостаточно и требуется активизация программы строительства контейнеровозов на российских верфях, говорили участники рынка.

Авторы
Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
При участии
Анна Левинская
Fesco бананы морские порты Латинская Америка контейнеровоз грузовой контейнер контейнер Эквадор Maersk
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