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Мировой лидер контейнерных перевозок продаст последний актив в России

Датская Maersk продает свой последний актив в России группе «Дело» Сергея Шишкарева
Лидер в сфере контейнерных перевозок и управления портами Maersk продает крупнейший актив в России — 30,75% Global Ports — группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая увеличит долю до 61,5%. Продаваемый пакет стоил на бирже $37,3 млн
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Датская A.P. Moeller-Maersk A/S (Maersk), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок и управления портами, договорилась о продаже своего последнего и крупнейшего актива в России — 30,75% Global Ports — группе «Дело» Сергея Шишкарева. Об этом говорится в сообщении компаний.

Это обязывающее соглашение, заключенное на «рыночных условиях», но финансовые детали стороны не раскрывают. Лондонская биржа остановила торги бумагами Global Ports, как и большинства других компаний с активами в России, 3 марта, после начала военной спецоперации на Украине. На момент остановки торгов ее капитализация составляла $121,3 млн. Исходя из этой оценки, 30,75% компании стоили $37,3 млн. Справедливая стоимость этих акций на начало 2022 года составляла не менее $200 млн, считает гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. С учетом геополитической ситуации сделка была заключена с дисконтом и цена пакета, скорее всего, не превысила 6 млрд руб. (около $100 млн), добавил он.

Условием закрытия сделки является получение всех необходимых регуляторных согласований со стороны российских государственных органов. В результате этой сделки доля «Дела» увеличится в два раза — до 61,5%.

Global Ports — один из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России, лидер российского рынка перевалки контейнеров. Группа управляет сетью из семи многофункциональных терминалов в двух морских бассейнах — на Балтийском море («Первый контейнерный терминал» и «Петролеспорт» на территории Большого порта Санкт-Петербурга, «Усть-Лужский контейнерный терминал» и др.) и на Дальнем Востоке (Восточной стивидорной компании, входящей в Global Ports, принадлежит порт Восточный в бухте Врангеля в заливе Находка Японского моря). Группа Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России и двумя в Финляндии.

После начала военной спецоперации России на Украине и введения западных санкций Maersk объявила о планах постепенного ухода с российского рынка, включая вывоз всех судов и контейнеров.

«Все рейсы в Россию и из России прекращены, и продолжается процесс продажи активов, в том числе миноритарной доли в размере 30,75% Global Ports Investments», — говорилось в ее отчете по итогам второго квартала 2022 года, опубликованном 3 августа. «Мы рады, что заключили эту сделку с нашим давним партнером «Дело», что позволило нам планомерно выйти из Global Ports в соответствии с нашим решением прекратить деятельность в России», — заявил теперь глава подразделения Maersk APM Terminals Кейт Свендсен (его слова приводятся в сообщении Maersk). APM Terminals управляет 75 терминалами по всему миру.

После завершения этой сделки Maersk больше не будет участвовать ни в каких компаниях, работающих в России, или владеть какими-либо активами в стране, указано в сообщении компании. При этом соглашение с «Делом» включает возможность в будущем вернуться к совместному бизнесу с группой.

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«Росатом» досрочно увеличил долю в группе «Дело» Сергея Шишкарева
Бизнес
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

В середине августа группа «Дело» договорилась о покупке контрольного пакета судоходной компании SASCO на Сахалине, которую эксперты оценивали в 10–20 млрд руб.

Группа «Дело» была основана Сергеем Шишкраевым в 1993 году. В конце 2019 года она выиграла аукцион по приватизации крупнейшего в России контейнерного железнодорожного оператора «Трансконтейнер» за 60,3 млрд руб. Вскоре после этого 30% «Дела» приобрела госкорпорация «Росатом». 10 августа 2022 года стало известно, что «Росатом» увеличил долю в группе с 30 до 49%, выкупив акции у Шишкарева (сохранил за собой 51%).

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
санкции Сергей Шишкарев группа "Дело" Группа "Дело"
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«Росатом» досрочно увеличил долю в группе «Дело» Сергея Шишкарева
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