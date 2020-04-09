СМИ сообщили о заключении новой нефтяной сделки ОПЕК+

Сделка должна быть заключена на два месяца, с мая по июнь этого года. Сокращение добычи составит 10 млн барр. в сутки, что меньше планировавшегося ранее уровня, говорят источники информагентств

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Страны ОПЕК+ пришли к соглашению о новой нефтяной сделке. Об этом со ссылкой на источник сообщает корреспондент Energy Intelligence Амина Бакр, информацию подтверждает The Wall Street Journal.

Информацию о том, что стороны пришли к принципиальному соглашению подтверждают источники ТАСС и «Интерфакс». «Все договорились за исключением Мексики. Пока продолжаем», — сказал собеседник ТАСС.

Согласно условиям новой сделки, сокращение добычи составит 10 млн барр. в сутки. Соглашение заключили на два месяца, с мая по июнь. В дальнейшем, пишет Бакр, сделку планируется продлить: с июля по декабрь сокращение будет составлять 8 млн барр. в сутки, позднее, вплоть до апреля 2022 года — 6 млн барр. Эту информацию подтверждает WSJ и источники «РИА Новости». «Если все согласятся, то [сделка будет длиться] до апреля 2022 года», — сказал собеседник агентства.

По данным источников Reuters, страны-участницы ОПЕК+ пытаются убедить Мексику подключиться к соглашению и сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. WSJ отмечает, что свои возражения Мексика высказала в последний момент, но в итоге все же дала свое согласие.

Reuters со ссылкой на проект финального соглашения пишет, что Россия и Саудовская Аравия договорились снизить добычу на 2,5 млн барр. в сутки каждая. Ирак будет сокращать добычу на 1,06 млн барр. в сутки, ОАЭ — на 0,72 млн, Кувейт — на 0,64 млн. В сделке также принимают участие Казахстан и Нигерия — они должны урезать добычу по 0,4 млн. барр. в сутки.