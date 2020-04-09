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Падение цен на нефть ,  
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СМИ сообщили о заключении новой нефтяной сделки ОПЕК+

Сделка должна быть заключена на два месяца, с мая по июнь этого года. Сокращение добычи составит 10 млн барр. в сутки, что меньше планировавшегося ранее уровня, говорят источники информагентств
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Страны ОПЕК+ пришли к соглашению о новой нефтяной сделке. Об этом со ссылкой на источник сообщает корреспондент Energy Intelligence Амина Бакр, информацию подтверждает The Wall Street Journal.

Информацию о том, что стороны пришли к принципиальному соглашению подтверждают источники ТАСС и «Интерфакс». «Все договорились за исключением Мексики. Пока продолжаем», — сказал собеседник ТАСС.

Согласно условиям новой сделки, сокращение добычи составит 10 млн барр. в сутки. Соглашение заключили на два месяца, с мая по июнь. В дальнейшем, пишет Бакр, сделку планируется продлить: с июля по декабрь сокращение будет составлять 8 млн барр. в сутки, позднее, вплоть до апреля 2022 года — 6 млн барр. Эту информацию подтверждает WSJ и источники «РИА Новости». «Если все согласятся, то [сделка будет длиться] до апреля 2022 года», — сказал собеседник агентства.

По данным источников Reuters, страны-участницы ОПЕК+ пытаются убедить Мексику подключиться к соглашению и сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. WSJ отмечает, что свои возражения Мексика высказала в последний момент, но в итоге все же дала свое согласие.

Reuters со ссылкой на проект финального соглашения пишет, что Россия и Саудовская Аравия договорились снизить добычу на 2,5 млн барр. в сутки каждая. Ирак будет сокращать добычу на 1,06 млн барр. в сутки, ОАЭ — на 0,72 млн, Кувейт — на 0,64 млн. В сделке также принимают участие Казахстан и Нигерия — они должны урезать добычу по 0,4 млн. барр. в сутки.

Источники WSJ дают другую информацию: издание пишет, что Россия согласилась урезать добычу на 2 млн барр. в день от текущего уровня в 10,4 млн. Для Саудовской Аравии сокращение составит 3,3 млн барр.

Reuters узнал о договоренности Москвы и Эр-Рияда по новой нефтяной сделке
Экономика

Ранее стало известно, что о сокращении добычи нефти договорились Россия и Саудовская Аравия. Источники Reuters утверждали, что в конечном счете сокращение должно было составить 20 млн барр. в сутки. Вместе с тем глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью Bloomberg оценил объем выводимой с рынка нефти в 10 млн барр. в сутки.

Сделка ОПЕК+, ограничивавшая объем добываемой нефти ради удержания нефтяных котировок на приемлемом для стран уровне, действовала с 2017 года. В начале марта участники соглашения ОПЕК+, определяющего сокращение добычи нефти в условиях проседающего спроса, не договорились о продлении сделки, и она перестала действовать 1 апреля.
 

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: нефть, ОПЕК+, Саудовская Аравия
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